TikToker zinscenoval vlastný pohreb, chcel dať príučku svojej rodine: Toto nemohol myslieť vážne!

Muž predstieral vlastnú smrť a prekvapil smútiacich hostí tým, že sa na pohreb dostal helikoptérou. Za týmto nemiestnym žartíkom stojí TikToker David Baerten spolu so svojou ženou a deťmi. Baerten podľa vlastných slov chcel dať svojim najbližším lekciu o tom, ako zostať v kontakte. „To, čo vidím vo svojej rodine, ma často bolí,“ povedal pre The Times. „Nikdy ma nikam nepozvú. Nikto ma nepríde pozrieť. Všetci sme sa rozišli. Cítil som sa nedocenený. Preto som im chcel dať životnú lekciu a ukázať im, že by ste nemali čakať, kým niekto zomrie, aby sme sa všetci zišli,“ vysvetlil. Baertenova dcéra dokonca zdieľala falošný príspevok s poctou svojmu otcovi, informuje LadBible. „Odpočívaj v pokoji, ocko. Nikdy na teba neprestanem myslieť. Prečo je život taký nespravodlivý? Prečo ty? Mal si byť starým otcom a celý život si mal ešte pred sebou. Ľúbim ťa! Milujeme ťa! Nikdy na teba nezabudneme,“ napísala.

Falošný pohreb sa konal cez víkend začiatkom júna neďaleko belgického Liege. Baerten hostí poriadne vystrašil, keď spolu s filmovým štábom vyšiel z helikoptéry. Na TikToku dokonca zdieľal zábery z pristávania lietadla, keď sa okolo neho zhromaždili priatelia a rodina. Keď Baerten vystúpil z helikoptéry, mnohí sa k nemu prirútili, aby ho pozdravili a objali, pričom ich zdanlivo premohli emócie. V jednom videu je vidieť muža, ako objíma TikTokera a plače mu na ramene. Baerten tiež pre Daily Mail povedal, že sa objavila len polovica jeho rodiny a tento kúsok dokázal, komu na ňom naozaj záležalo. „Tí, ktorí neprišli, ma kontaktovali, aby sme sa stretli. Takže som svojím spôsobom vyhral,“ dodal.

Jeho žart sa však v online priestore nestretol s veľkým pochopením. Mnoho používateľov TikToku ho považovalo za krutý a nemiestny. „1) Predstieral svoju vlastnú smrť kvôli obsahu, 2) Výsledok tohto druhu ‚žartu‘ mal viesť k tomu, že bude skutočne potrebovať pohreb,“ napísal jeden z komentujúcich. „Toto si niektorí mysleli, že Logan Roy urobí v seriáli Boj o moc,“ zavtipkoval ďalší. „Somarina, ako je toto, je pravdepodobne dôvod, prečo nezostali v kontakte,“ dodal tretí.