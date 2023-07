Bratislavská Karlova Ves pripomína, že fontány neslúžia na kúpanie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: SITA

BRATISLAVA – Fontány neslúžia na kúpanie, voda z nich nie je vhodná ani na osvieženie, keďže je chemicky upravovaná. Úlohou fontán je najmä ochladiť a zvlhčiť okolitý vzduch. Pripomína to bratislavská Karlova Ves. Mestská časť zároveň apeluje, aby obyvatelia, najmä deti, nehádzali do fontán cudzie predmety, ktoré by ich mohli poškodiť.