Slávny šéfkuchár prezradil, ako uvariť perfektné vajce: Trik spočíva v... to by ste nečakali!

V krátkom videu vychýrený kuchár vysvetľuje, ako uvariť perfektné vajíčka na mäkko. Prvým krokom je ponoriť vajce na lyžici do vody a priviesť k varu. Voda by však mala byť len na miernom ohni a Ramsay tiež upozornil na to, že vajíčka netreba príliš miešať. On ich necháva variť šesť minút a potom ich vloží do misky so studenou vodou.

Následne vajíčko rozbije na jednom konci a vráti ho späť do vody. Po chvíľke rozbitú časť začne šúpať, pričom fúka pod škrupinu. Šúpanie tak vraj pôjde rýchlejšie. Opäť vajíčko na chvíľu vychladí vo vode, po chvíli rozkrojí a podáva. Výsledok by mal byť taký, že vajíčko je v strede mierne tekuté a vláčne.