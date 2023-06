Strašné vystúpenie nevesty na svadbe: Ženíchovi do tváre otrčila... hostia si zakrývali oči!

USA - Táto nevesta dostala svadobčanov do nemého úžasu. Priamo uprostred parketu predviedla sexi tanec, kým jej manžel sedel na stoličke. Vyhodila nohy do vzduchu a rozkrokom mu poskakovala pred tvárou. Mnohí ľudia sa zhodli na tom, že takýto tanec na svadbu nepatrí.

Natalie Sandersová minulý rok šokovala svojho novopečeného manžela aj svadobných hostí, keď sa prevrátila hore nohami a otrčila mu rozkrok do tváre počas sexi tanca na recepcii. "Keď si na svojej svadbe vypila veľa drinkov," okomentovala nevesta a matka troch detí svoje video zverejnené na TikToku. Vidno na ňom ženícha, ako sedí na stoličke v strede tanečného parketu. Odvážna blondínka je oblečená v splývavej svadobnej róbe a sandáloch, vrhne sa mu do lona dolu hlavou, roztiahne nohy do vzduchu a poskakuje mu rozkrokom hore-dole pred tvárou.

Iba šesťsekundové zábery nezostali bez povšimnutia. Doposiaľ nazbierali viac ako 700-tisíc pozitívnych reakcií a vyše 6 000 komentárov. Zatiaľ čo si Natalie užívala slávu na sociálnych sieťach, niektorých ľudí video znechutilo. Myslia si, že podobný tanec sa na svadbu nehodí. "Nie pred rodičmi," poznamenal jeden užívateľ. "Rodičia musia byť hrdí, na oboch stranách," uviedol ironicky ďalší.

Iní ľudia podotkli, že by na podobné vystúpenie nemali odvahu, ani keby boli triezvi. "Obdivujem, ako ste mohli byť taká silná a opitá zároveň! Som ohromená," napísala jedna komentujúca. Iných zas príliš rozptyľovali Sandersovej jeruzalemské sandále, ktoré mnohí prirovnávali k Ježišovým papučiam. Takéto topánky sa podľa nich skôr hodili v biblických časoch.