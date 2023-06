Ženích sa po obrade postavil a svadobným hosťom rozdal obálky: Keď ich otvorili, zažili šok

LONDÝN - V jednej z epizód britského populárneho podcastu The Unfiltered Bride sa Georgina a Beth podelili o šokujúci príbeh o tom, ako sa ženích v deň svojej svadby pomstil neveste. Skúste uhádnuť, ako sa to skončilo.

V podcaste the.unfiltered.bride sa jeho autorka Georgina podelila o ďalší zaujímavý svadobný príbeh. Podľa jej slov ženích po obrade vstal a povedal: "Ešte predtým, ako by som chcel poriadne začať, kolujú medzi vami obálky, ktoré by ste mohli všetci otvoriť." A hostia tak urobili. "Áno, toto sú fotky nevesty, ktorá si to rozdala so svedkom, takže teraz odchádzam," pokračuje.

Mladík potom údajne vybehol von aj so svojou rodinou. Georgina uviedla aj to, že hostinu zaplatila nevestina rodina, čím ich podľa jej slov dobehla karma. Podcast zdieľal príbeh na TikToku, kde nazbieral už viac ako milión zhliadnutí a stovky komentárov od šokovaných užívateľov. "Predstavte si, že ostatní hostia tam len tak sedia a hovoria si, že asi príde na rad torta a zrazu toto," napísal jeden z nich. "Život je o načasovaní! Toto je legenda," pridal sa ďalší.