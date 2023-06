Uhádnete, ktoré písmeno G je napísané správne? Väčšina ľudí to nezvládne!

MARYLAND - Napadlo vám niekedy, že niektoré písmená viete prečítať, ale nedokážete ich napísať? Na toto zistenie prišli americkí experti vo svojej štúdii. Zistili, že účastníci síce vedia prečítať písmeno g, ale nevedia ho napísať inak ako s chvostíkom. Vyskúšajte to sami, zvládnete to?

Písmená používame každý deň, ale zjavne existuje jedno z nich, ktoré nie každý pozná. Psychológovia z Johns Hopkins University v Marylande zistili, že väčšina ľudí si neuvedomuje, že existujú dva typy malého písmena "g". Jedným z nich je g s chvostom, ktoré väčšina z nás používa pri písaní rukou. Druhý typ je g so slučkou, ktoré sa objavuje najmä v tlačenej forme, napríklad knihách a novinách, ako aj fontoch písma (Times New Roman či Calibri). Tento typ písmen sme už všetci videli miliónkrát, no zdá sa, že spomenúť si naň je hotová výzva. Experiment si môžete urobiť aj sami, stačí, keď si pozriete video a uhádnete, ktorý obrázok správne zobrazuje písmeno g so slučkou.

Štúdie, ktorej výsledky boli zverejnené v časopise Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance, sa zúčastnilo 38 dobrovoľníkov. Odborníci ich požiadali, aby uviedli písmená, o ktorých si mysleli, že majú dve varianty tlače. V prvom experimente si väčšina účastníkov nedokázala spomenúť na existenciu písmena g so slučkou, zatiaľ čo iba dvaja ľudia dokázali napísať toto písmeno. "Netušia úplne, ako toto písmeno vyzerá, aj keď ho vedia prečítať," povedala spoluautorka Gali Ellenblumová.

Ďalších účastníkov požiadali, aby našli príklady písmena g so slučkou v texte a aby tento štýl písmena reprodukovali. To sa podarilo len jednej osobe, zatiaľ čo polovica skupiny napísala g s chvostom. Nakoniec museli účastníci identifikovať písmeno g v teste s viacerými možnosťami výberu so štyrmi druhmi písmena, pričom siedmim z 25 sa to podarilo urobiť správne. Ak ste po pozretí vyššie uvedeného videa tipovali, že obrázok tri správne zachytáva g so slučkou, mali ste pravdu.

Ako teda môžeme poznať písmeno, ale nerozpoznať ho? Mohlo by to súvisieť s tým, že nás neučia písať tento druh "g", uviedol hlavný autor štúdie Michael McCloskey. "Myslíme si, že sa tu môže diať to, že sa učíme tvary väčšiny písmen čiastočne preto, že ich musíme písať v škole. Vo všeobecnosti naše zistenia vyvolávajú otázky o podmienkach, za ktorých masívna expozícia prináša a neprináša podrobné, presné a dostupné poznatky," skonštatoval. Táto štúdia tiež viedla k výskumu, ktorý spochybňoval vplyv absencie písania a zvýšenej miery používania viacerých zariadení na naše schopnosti čítania.