Jete v posteli? Lekár odhalil nechutný dôvod, po ktorom s tým okamžite prestanete

SINGAPUR – Po pozretí tohto videa si na svoj zoznam obáv pravdepodobne pripíšete ďalšiu položku. Všeobecný lekár na TikToku vysvetlil, prečo by ste nikdy nemali jesť v posteli. Dôvodom sú šváby, ktoré sa môžu dostať do rôznych otvorov vášho tela. Príkladom je aj tento prípad mladého Číňana.

TikToker Samuel zo Singapuru, ktorý tvrdí, že je všeobecným lekárom, odhalil alarmujúci dôvod, prečo by ste nikdy nemali jesť v posteli. "Radi jete v posteli?" spýtal sa vo svojom videu. "No, mám pre vás novinku," pokračoval a citoval prípadovú štúdiu 24-ročného Číňana, ktorý mal údajne zvyk nechávať poloprázdne balíčky s jedlom pri svojej posteli. Raz v noci pocítil ostrú bolesť v uchu, a preto okamžite navštívil lekára. Ten mu oznámil, že v jeho zvukovode sa uhniezdila rodina desiatich švábov, ktoré liezli a škrabli, čím spôsobovali nepohodlie. "Skôr ako prepadnete panike, je to zriedkavé, ale môže sa to stať komukoľvek v rôznych krajinách," ubezpečil Samuel ľudí.

Entomológ Coby Schal ešte v roku 2018 pre The Verge povedal, že nie je zriedkavé, keď škodca vlezie do ľudského ucha. Láka ho totiž vôňa, ktorá z neho vychádza. Ušný vosk vyžaruje rovnakú fermentovanú vôňu, ktorá napodobňuje prchavé mastné kyseliny nachádzajúce sa v obľúbených pochutinách, ako je chlieb, syr a pivo.

Vo videu Samuel ukázal zábery švába evakuovaného peroxidom vodíka, pričom na dosiahnutie rovnakého výsledku odporučil olivový olej. "Nepokúšajte sa použiť nástroj na odstránenie hmyzu sami. Môžete si nakoniec ublížiť viac, ako by vám ublížil hmyz," varoval. Znechutení užívatelia si uvedomili si, že dni, keď si užívali občerstvenie v posteli, sa skončili. "Odteraz nosím štuple do uší," podotkla jedna osoba.

Zvukovod však nie je jedinou štrbinou, do ktorej sa môže tento nepríjemný hmyz zahrabať. Ako informuje New York Post, honduraský pôrodník Marco Cálix v apríli informoval o prípade pacientky, v ktorej vagíne našiel švába. Žena mala problémy so spánkom, pretože jej niečo prekážalo vo vagíne. Následná kontrola odhalila šokujúceho vinníka. Cálix nešpecifikoval, či pacientka utrpela nejaké zranenie alebo či potrebovala ošetrenie. Je šťastím, že dokázal hmyz extrahovať von, pretože jeho ponechanie v intímnych orgánoch príliš dlho môže viesť k infekciám, poškodeniu tkaniva a iným komplikáciám.