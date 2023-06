Máte problém zaspať v letných horúčavách? Toto nikdy v noci nerobte, hoci si myslíte, že to pomáha!

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že spánok bez pyžama vám počas horúčav zabezpečí pokojnú noc, nie je to tak. Britská psychologička upozorňuje, že táto praktika nepovedie k pokojnému spánku. "Neodporúčala by som spať nahá, hoci by to mohlo byť príťažlivé, pretože pot sa potom hromadí na vašej pokožke namiesto toho, aby ho absorbovali vlákna vášho oblečenia a ochladzovali vás," vysvetlila Suzy Readingová pre britskú firmu s posteľnou bielizňou Kudd.ly, informuje The Sun. Namiesto toho odporúča nosiť voľné, vzdušné, ľahké odevy z prírodných vlákien, pričom navrhuje bavlnu, hodváb, eukalyptus alebo bambus, najlepšie vo svetlejších odtieňoch.

Existujú aj jedlá, ktorým by ste sa mali vyhnúť, ak si chcete dopriať dobrý nočný odpočinok. Podľa Readingovej sa treba vyhýbať jedlám, ktoré sú korenené alebo majú vysoký obsah tuku, pretože zvyšujú telesnú teplotu. "Buďte opatrní s fermentovanými potravinami, ako je teriyaki alebo sójová omáčka, tofu a miso, tiež citrusové ovocie, údeniny a vyzreté syry." Tieto potraviny totiž obsahujú aminokyselinu tyramín, ktorá môže zvýšiť mozgovú aktivitu a sťažiť zaspávanie. Psychologička má tiež zlú správu pre všetkých, ktorí si pred spánkom radi doprajú pohárik alkoholu. Ten znižuje kvalitu spánku a spôsobuje "mikro prebudenia", kvôli ktorým sa ráno môžete cítiť vyčerpane.

Ak s niekým zdieľate posteľ, oddelené prikrývky by mohli zabezpečiť, aby ste sa vy a váš partner v noci nebudili. Jednoduchým spôsobom, ako efektívnejšie optimalizovať vaše osobné spánkové prostredie, je použiť samostatné prikrývky, aby ste si ich mohli prispôsobiť podľa svojich preferencií a znížiť možnosť preťahovania sa pred spaním.

Najlepšie však podľa odborníčky funguje kúpeľ pred spaním. "Je vedecky dokázané, že kúpanie sa jednu až dve hodiny pred spaním vám pomôže zaspať." Počas kúpeľa sa teplo z jadra tela presúva do končatín, kde sa uvoľňuje. Hoci je teplo kúpeľa uvoľňujúce, spánok podporuje až rozptýlenie telesného tepla, keď sa z vane dostanete von.