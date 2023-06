Bombastická správa pre ženy: Toto rakovinu prsníka odhalí lepšie než lekári!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

OAKLAND - Experti tvrdia, že umelá inteligencia by mohla odhaliť rakovinu prsníka lepšie ako tradičné metódy. Potvrdil to ich výskum. Podľa odborníka ide o takzvanú čiernu skrinku umelej inteligencie, ktorá by lekárom pomohla personalizovať starostlivosť o pacientky.