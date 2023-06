Bacuľaté líčka a vypúlené oči: Toto stvára umelá inteligencia s našimi politikmi, Danko, Čaputová či Fico ako deti!

BRATISLAVA - Nestáva sa často, aby ste deň čo deň vídavali tie isté tváre a odrazu sa na nich pozerali z úplne iného (aj časového) uhla. Reč je o našich politikoch, ktorí si v posledných dňoch prešli významným filtrom ich portrétov na sociálnej sieti. Z Roberta Fica, Janky Bittó Cigánikovej či Mikuláša Dzurindu sa odrazu stali trojročné deti, ktoré by ste takmer nespoznali. Ako je to vôbec možné?

Tieto na prvý pohľad zaujímavé portréty má na svedomí umelá inteligencia, ktorú zmanažoval kanál na Instagrame, ktorý si hovorí madeinslovakai. Ten sa okrem produkcie týchto detských portrétov politikov na svojej stránke venuje aj vytváraniu ďalšieho zábavného obsahu, no pre tento moment sa pozrime na to, ako by vyzerali lídri Modrých, Smeru či hlava štátu vo veku troch až štyroch rokov. Takto si s nimi poradila umelá inteligencia.

Robert Fico

Zuzana Čaputová

Boris Kollár

Ľuboš Blaha

Ivan Gašparovič

Vladimír Mečiar

Mikuláš Dzurinda

Romana Tabák

Ako takýto obsah vzniká? Systém AI našich politikov nepozná tak, ako zahraničné osobnosti

Ako je vôbec možné, že takéto portréty vôbec vzniknú a ako prispel administrátor stránky k ich tvorbe? Na to, ako tieto internetový čary fungujú, sme sa ho priamo spýtali. "Politikov ako deti som vytvoril cez AI nástroj Midjourney, ktorý je podľa mňa momentálne najlepším nástrojom na generovanie obrázkov - hlavne čo sa týka kvality výsledkov. Nebola to úplne jednoduchá úloha, pretože našich politikov narozdiel od iných celosvetovo známych tvárí táto AI vôbec nepozná. Každopádne, viete jej ponúknuť zopár fotiek na inšpiráciu. Ale ani vtedy ešte nie je vyhraté. Ako som spomínal Midjourney sa len inšpiruje a neokopíruje presne črty tváre. Preto je potrebná veľká trpezlivosť a experimentovanie s príkazmi (promptami), aby ste nakoniec dosiahli zaujímavý výsledok," povedal nám administrátor stránky madeinslovakai, ktorého diela sú na jeho účte dostupné už niekoľko týždňov.