Každej štvrtej diagnostikovanej rakovine by sa dalo predísť: Odborníci radia, skúste TOTO!

LONDÝN – Podľa najnovších zistení odborníci radia, že ľudstvo by dokázalo mnohým prípadom rakoviny predísť. Najhoršími prispievateľmi sú vraj alkohol, polotovary a opaľovanie. Každý rok by sme tak zvrátili takmer 155 000 ochorení.

Obmedzenie červeného a spracovaného mäsa a pitie minimálneho množstva alkoholu, najlepšie žiadneho - takto znejú odporúčania Svetového fondu pre výskum rakoviny. Informuje o tom DailyMail.

Veľká Británia zaznamenala za rok 2019/2020 takmer 388 000 prípadov rakoviny. Odborníci tvrdia, že každej štvrtej by sa dalo predísť. Stačilo by na to zdravé stravovanie a pohyb. Najčastejšie išlo o rakovinu prsníka alebo prostaty, pribudlo však viac prípadov rakoviny kože.

Varovným signálom sa ale v poslednej dobe stáva obezita. V Británii dve tretiny dospelých a tretina detí trpí nadváhou alebo obezitou. Tá je spájaná s vyšším rizikom až 13 druhov rakoviny vrátane rakoviny prsníka, maternice, čreva, pečene, obličiek a pankreasu. Odborníci varujú, že je len otázkou času, kedy obezita predbehne fajčenie ako hlavnú príčinu rakoviny.

Doktorka Vanessa Gordon-Dseaguová zo Svetového fondu na výskum rakoviny, ktorý financuje vedcov z celého sveta, aby preskúmali možnosti prevencie rakoviny, potvrdila, že prevenciou vzniku rakoviny by mohlo byť vyhýbanie sa alkoholu, konzumácia maximálne troch porcií červeného mäsa týždenne a malého množstva spracovaného mäsa.

Medzi ďalšie preventívne opatrenia patrí určite bezpečný pobyt na slnk. Matky, ktoré môžu dojčiť svoje deti, sa zasa významným spôsobom chránia pred vznikom rakoviny prsníka, vaječníkov a meternice.

V neposlednom rade netreba zabúdať na skríning. Doktorka uviedla že „skríning hrá zásadnú úlohu pri zlepšovaní výsledkov rakoviny – čím skôr je niekto diagnostikovaný, tým je pravdepodobnejšie, že prežije.“