Koľkokrát si môžete obliecť pyžamo alebo džínsy, než ich vyperiete? Pozor na chybu, ktorú možno robíte aj vy

"Keď som bola mladšia, rodičia nám vždy dávali rovnaké pyžamo niekoľkokrát po sebe, pretože nebolo špinavé. A ja to tak robím ďalej, aj keď som dospelá. Chcela by som vedieť, či je to v poriadku, alebo či by som mala po každej noci hodiť pyžamo do špinavej bielizne," hovorí Alison Delperdangová. Odpoveď - ako u pyžám a nočných košieľ, tak u iných odevov to závisí od osobných aspektov, ako sú miera potenia a životný štýl, aj keď u mnohých ľudí môžu hrať úlohu aj iné, abstraktnejšie faktory, uvádzajú odborníci.

Naše názory na hygienu oblečenia sú do značnej miery spoločenské a kultúrne, uviedol lekár Anthony Rossi, člen Americkej dermatologickej akadémie. "Ľudia majú tendenciu sa príliš umývať a preháňať to s hygienou, pretože najmä v Amerike si môžeme dovoliť ten luxus neustáleho prania a umývania." Manal Mohammedová, docentka lekárskej mikrobiológie na Westminsterskej univerzite v Londýne, sa domnieva, že opakované nosenie rovnakého oblečenia, najmä v dňoch nasledujúcich po sebe, súvisí s predchádzaním únavy z rozhodovania. Teda keď si každý deň oblečieme to isté, nečaká nás každé ráno toľko rozhodovania a stresu.

Kedy teda prať?

Ak nevieme, kedy je tá pravá chvíľa vyprať si oblečenie, môže to mať dôsledky na oboch stranách spektra. Príliš zriedkavé pranie môže viesť ku kožným problémom alebo infekciám, príliš časté pranie zas môže oblečenie poškodiť. Druhý prípad môže mať za následok aj zbytočné pranie a spotrebu zdrojov. Tu je niekoľko hlavných zásad, ktoré vám pomôžu určiť, kedy je možné odev znovu nosiť bez prania a kedy je pravá chvíľa, aby letel do koša na špinavú bielizeň. Neexistuje žiadne pevne dané pravidlo, koľkokrát môžete oblečenie vziať bez prania opakovane na seba, ale odborníci tvrdia, že existuje niekoľko druhov odevov, ktoré by sa mali prať po každom použití: spodná bielizeň, ponožky, pančuchy, legíny a športové oblečenie. Táto rada platí aj pre akékoľvek iné oblečenie so škvrnami, potom, zápachom alebo viditeľnou špinou, uviedla Mohammedová.

Spomínané druhy oblečenia nosíme na tých častiach tela, kde sa vyskytuje množstvo prirodzených baktérií či kvasiniek. Pri každodenných činnostiach sa potíme, čo vytvára vlhkosť a prostredie, kde sa tieto baktérie môžu premnožiť, čo môže viesť k infekciám, plesniam a ďalším kožným problémom. Pokiaľ ide o oblečenie nosené v telocvičniach alebo pri športe, môže prísť do kontaktu s baktériami, ako je Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok). Niektorí ľudia nechávajú svoje športové oblečenie vysušiť vzduchom alebo v sušičke, ale tento prístup podľa doktora Rossiho situáciu iba zhoršuje. "Baktérie sa v teple ešte viac rozmnožia, pretože vzduch ani sušička nie sú dosť horúce, aby sa oblečenie sterilizovalo," povedal. Na likvidáciu baktérií je potrebné mydlo alebo prací prášok a horúca voda.

Dôvodom, prečo by ste nemali nosiť viac dní po sebe rovnaké ponožky alebo pančuchy bez toho, aby ste ich vyprali, sú plesňové infekcie na chodidlách a prstoch na nohách. "Vo vnútri našich topánok je ideálne prostredie na množenie plesní. Je tam teplo, vlhko a tma," povedal doktor Jeremy Fenton, dermatológ z nemocnice Mount Sinai. Pokiaľ ide o oblečenie, ktoré môžete nosiť opakovane, ako sú pyžamá, vrchné odevy, džínsy a podobne, potom platia rovnaké zásady ako pri spodnej bielizni alebo športovom oblečení. "Čo sa týka nohavíc a tričiek, myslím, že záleží na miere pohodlia a na tom, ako veľmi sa počas dňa potíte. Veľa ľudí nosí tielko alebo košieľku. V takom prípade je potrebné spodnú vrstvu vyprať, zatiaľ čo vrchnú nie," povedal Rossi.

Ako je to s džínsami?

Ak sa obvykle pred spaním sprchujete, nosíte spodnú bielizeň a pri nosení pyžama sa potíte len málo alebo vôbec, môžete ho nosiť týždeň bez prania, uvádzajú odborníci. Pokiaľ však tieto veci nerobíte, mali by ste ho prať zakaždým. Vrchné oblečenie ako kabáty alebo bundy zvyčajne nie je potrebné prať častejšie ako raz za mesiac, pretože sa nedotýka vašej pokožky, upozornil Rossi. Otázka, či a ako často prať džínsy, môže byť horúcou témou, pretože mnoho ľudí chce zachovať celistvosť tkaniny, ktorá je zvyčajne tuhšia a odolnejšia ako ostatní. Pokiaľ džínsy nie sú prepotené, špinavé alebo postriekané, nie je podľa Rossiho potrebné prať často. "Ja osobne džínsy neperiem," dodal.

Doktorka Mohammedová odporúča prať džínsy raz za mesiac, ale pripúšťa, že záleží na životnom štýle a prostredí. "Keby mi niekto povedal, že džínsy nosia niekoľko mesiacov v kuse a neperie ich, a nemal by žiadne problémy s pokožkou alebo problémy so zápachom, nevidel by som v tom vôbec žiadny problém," povedal doktor Fenton. Najdôležitejšie otázky, ktoré by ste si podľa odborníkov mali klásť, keď zvažujete, či si niečo môžete znova obliecť bez vyprania, sú tieto: Páchne to? Mám nejaké kožné ochorenie, napríklad ekzém, vyrážku alebo kožnú léziu? Je to viditeľne špinavé? Je to prepotené? Mal som pod tým spodnú bielizeň? Výsledné odpovede potom môžu byť veľmi premenlivé.