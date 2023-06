Mladík znechutil kolegyňu jedlom, ktoré si nosí do práce: Robí sa jej z neho zle! Určite budete na jeho strane

LONDÝN - Existuje nepísaná etiketa, ktorá hovorí o tom, aké jedlo sa do práce nenosí. Istého muža konfrontovala kolegyňa po tom, čo si doniesol kancelárie tuniakový šalát. Mal ale dôvod na to, prečo si vybral toto, nie práve najvoňavejšie jedlo.

Muž sa podelil o svoju skúsenosť na Reddite. Uviedol, že začal dodržiavať diétu s vysokým obsahom bielkovín, ktorá zároveň brala do úvahy jeho IBS (syndróm dráždivého čreva), kvôli ktorému musel spraviť veľa zmien vo svojom životnom štýle. "Obrátil som sa na ryby ako hlavný zdroj potravy a konzervovaný tuniak je jedna vec, ktorá ma veľmi baví. Začal som si často brať do práce tuniakový šalát. Vždy si to pripravím vopred, takže neotváram plechovku v práci ani nič, len to zjem z nádoby na jedlo," píše.

Jedna z kolegýň ho nedávno konfrontovala s tým, že tuniak veľmi smrdí a cíti ho zakaždým, keď vstúpi do jeho kancelárie. "Vysvetlil som jej, že sa zmenil môj jedálniček a ospravedlnil som sa za zápach, ale povedal som jej, že teraz už nebudem meniť svoj jedálniček, pretože môj žalúdok sa ťažko prispôsobuje novým stravovacím návykom a tento konečne začal fungovať," opisuje autor príspevku.

Kolegyňa sa vraj veľmi rozčúlila a povedala mu, že je nepísaná dohoda nenosiť ryby do kancelárie. "Myslel som si, že toto pravidlo sa vždy týkalo zohrievania morských plodov v mikrovlnnej rúre, nie nosenia si tuniakového šalátu, ktorý je podľa mňa celkom bežným obedom. Cítim sa zle, že jej vadí zápach, ale ja naozaj potrebujem dodržiavať svoju rutinu. Som kretén?" pýta sa na záver.

Pod príspevkom sa strhla búrlivá debata o tom, ako to s kancelárskou etiketou naozaj je. Väčšina sa prikláňala na stranu mladíka. "Nie si kretén. Jedna vec by bola, keby si bol v jej priestore alebo spoločnom priestore. Ale si vo svojej kancelárii. Môže použiť telefón, Slack alebo Teams, aby sa s tebou mohla porozprávať. Ak ju to tak obťažuje, nech zadrží dych, kým donesie papiere," napísala jedna užívateľka. Ďalšia osoba poznamenala: "Kto vymyslel pravidlo o tom, čo môžete jesť? To nedáva zmysel. Vzhľadom na to, aká dobrá je pre vás ryba, prečo by niekto toleroval jej zákaz?"