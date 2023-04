V práci si našli odkaz od svojho šéfa, po ktorom mali chuť dať okamžitú výpoveď: Čo im chcel zakázať?

archívne video

Šéf firmy vyvesil v kancelárii oznámenie, v ktorom rozdal zamestnancom viaceré inštrukcie. Oznámenie vytlačené na A4 sa začína veľkým červeným písmom: „PRÁCA NIE JE ZÁBAVA.“ Oznam pokračuje: „Toto je vaša práca. Nevenujte pracovný čas diskusii o nepracovných témach. Nevytvárajte priateľstvá počas pracovnej doby. Po dokončení práce si vymeňte telefónne čísla a/alebo sa stretnite.“ Ďalej oznam vyzýva, aby zamestnanci nahlasovali šéfovi, ak niekto bude rozoberať „nepracovnú“ tému v pracovnom čase.

Oznam uzatvára obrázok Mimoňa z frančízy Despicable Me, ktorý mal byť zrejme pokusom o vtip alebo zmiernenie celého oznámenia. To zrejme nevyšlo, príspevok sa rýchlo objavil na internete, kde získal viac ako 24 000 komentárov za 24 hodín, pričom mnohí používatelia označili šéfa za „toxického“ a kritizovali spoločnosť. Jeden z nich napísal: „Bez ohľadu na to, ktorá spoločnosť zverejnila toto oznámenie, musí to byť hrozná spoločnosť, pre ktorú sa nedá pracovať. Rozmýšľam, ako sa darí ich „otočným“ dverám.“ Ďalší používateľ to vzal z iného uhla: „To je sranda. Veľa šťastia pri presadzovaní.“