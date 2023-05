Koncentračný tábor Auschwitz opäť bojuje s ľudskou bezočivosťou: Mohli si toto dovoliť?!

OSVIENČIM – Hoci len pred pár týždňami obehla sociálne siete fotografia pózujúcej ženy pred bránami jedného z najtragickejších miest ľudskej histórie, pamätné miesto opäť bojuje s hrubou bezočivosťou. Tentokrát si niekto pred vstupom otvoril stánok so zmrzlinou.

Stánok s nápisom „ice love“ sa objavil v blízkosti „Brány smrti“ bývalého koncentračného tábora koncom minulého mesiaca, uvádzajú miestne médiá. Hovorca Osvienčimského múzea pre noviny Gazeta Krakowska povedal, že ho nemohli odstrániť, keďže pozemok je súkromným pozemkom, a to aj napriek spáchanému priestupku.

W tej kontrowersyjnej sprawie na jaw wychodzą nowe faktyhttps://t.co/pntWvjnQjG — Gazeta Krakowska (@gaz_krakowska) May 6, 2023

„Je to príklad nielen estetického nevkusu, ale aj nedostatku rešpektu k špeciálnemu historickému miestu, ktoré sa nachádza v blízkosti,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Bartosz Bartyzel. „Veríme, že kompetentné orgány samosprávy tento trápny problém vyriešia,“ dodal. Dagmar Kopijaszová z nadácie Auschwitz-Birkenau Memorial Site Foundation uviedla, že obyvatelia z blízkeho okolia sú rozčúlení a tvrdia, že to vyzerá hrozne. Zábery stánku so zmrzlinou tieto dni kolujú sociálnymi sieťami, ľudia ich odsudzujú pre nevhodné umiestnenie.