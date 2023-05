Prekvapivý fakt o diktátorovi Stalinovi: Vo voľnom čase robil... to VÁŽNE?!

GRUZÍNSKO - Celý svet pozná Josifa Stalina ako nekompromisného diktátora, no iba málokto vie, že ako tínedžer písal kvetnaté básne. Dokonca je o ňom známe, že básnikom často prejavoval milosť. Gruzínski študenti jeho diela študovali celé desaťročia. Takto znie úryvok z jednej jeho básne.

Pre Franklina D. Roosevelta bol "strýko Joe", pre Rusko bol smrtkou s hustými fúzmi. Stalin, ktorého obľúbeným jazykom bola vražda, sa nezastavil pred ničím, aby si udržal moc. Počas svojej tridsaťročnej diktatúry spôsobil podľa historikov 20 až 60 miliónov úmrtí. Mnohých ale určite prekvapí, že ten istý nenásytný vrah ako tínedžer písal básne. "Ružový púčik sa otvoril/Ponáhľal sa k bledomodro-fialovej/A rozvírený malým vánkom/Konvalinka sa sklonila nad trávou," znie úryvok z jednej jeho básne, informuje The Telegraph.

Galéria fotiek (3) Zdroj: YouTube

O Stalinovi je známe, že svojim priateľom posielal namiesto listov básne. Ako sedemnásťročný s pomocou gruzínskeho princa Ilja Čavčavadzeho zverejnil svoje ódy v časopise Iveria. Na princa hlboko zapôsobili básne aj ich autor, ktorého nazval "mladým mužom s horiacimi očami". Gruzínski školáci tieto diela študovali celé desaťročia. Stalin síce nebol žiadny gruzínsky Puškin, no pôsobivosť jeho tvorby spočívala v rytme a jazyku.

Napriek tomu Stalin svoje vlastné básne nikdy verejne neuznal. Prečo ich prestal písať? Jednou z odpovedí je, že bol kvalifikovaný pre revolučnú politiku vo všetkých smeroch a jeho náboženstvom a poéziou mal byť marxizmus. A čo je dôležité, bol ruským štátnikom a zároveň svetovým revolucionárom, zatiaľ čo jeho poézia patrila do malej cisárskej provincie v menšinovom jazyku. "Stratil som záujem o písanie poézie, pretože to vyžaduje celú pozornosť človeka, veľa trpezlivosti. A v tých časoch som bol ako blesk," povedal podľa denníka The Guardian diktátor svojim blízkym.

Galéria fotiek (3) Portréty Josifa Vissarionoviča Stalina

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Aj keď sa Stalin premenil na patróna gulagov, svoju lásku k poézii nedokázala zaprieť. Ako boľševik vykrádajúci banky údajne počas útekov recitoval básne svojim komplicom. Na desivom vrchole svojej moci dokonca často prejavoval milosť básnikom.