Chcete schudnúť, ale neznášate sa potiť v posilňovni? Desať nezvyčajných spôsobov, ako spáliť kalórie

"Úspešné chudnutie je cesta, ktorá si vyžaduje oddanosť a vytrvalosť," povedal kanadský osobný tréner Michael Hamlin s viac ako 15-ročnými skúsenosťami pre Fox News Digital. Hoci zdravá strava a pravidelné cvičenie sú nevyhnutné, začlenenie nečakaných a príjemných aktivít do vašej rutiny vám môže pomôcť spáliť viac kalórií a zostať motivovaní na ceste k vašej šťastnejšej a zdravšej verzii. Tu je desať nezvyčajných spôsobov, ako spáliť viac kalórií počas dňa.

Viac sa smejte

Výskumy ukázali, že smiechom len desať až pätnásť minút denne môžete spáliť až 40 kalórií. Keď sa smejete, svaly vášho tela sa sťahujú a rozťahujú, čo zvyšuje srdcovú frekvenciu a spotrebu kyslíka. Smiech môže spôsobiť to, že vaše telo spáli viac kalórií, ako keď odpočívate. Smiech, navyše, môže znížiť hladinu stresu - hormónu kortizolu. Práve jeho vysoké hladiny sa totiž spájajú s prírastkom hmotnosti.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Zaparkujte ďalej

Skúste zaradiť viac pohybu počas prepravy do práce či školy, napríklad parkovaním na vzdialenejších miestach, než ste zvyknutý. Zaparkovať ďalej alebo vystúpiť z verejnej dopravy o zastávku skôr ako zvyčajne môže stačiť na to, aby ste podporili svoju pohybovú aktivitu počas dňa. Nielenže získate kroky navyše, ale tiež podporíte prietok krvi a kyslíka do mozgu, ktoré môžu pomôcť s produktivitou.

Prechádzka po jedle

Namiesto toho, aby ste po jedle odpočívali, choďte sa prejsť. "Keď kráčate po jedle, posielate energiu z jedla priamo do vašich buniek, znižujete skoky v krvi po jedle a energiu okamžite využívate," vysvetlila fitness trénerka Anne Murrayová. Len prechádzka okolo bloku je lepšia ako nič. Desať minút pohybu po jedle môže výrazne znížiť výkyvy glukózy v tele, čím sa zníži záťaž na organizmus, čo umožní telu efektívnejšie reagovať pri trávení a prejsť do režimu spaľovania tukov.

Galéria fotiek (6)

Venujte sa domácim prácam

Aj úlohy ako skladanie bielizne, vysávanie či kosenie trávy dokážu rozhýbať telo. Tréner Fran Kilinski však upozorňuje, že ak chcete zhodiť poriadne kilá, musíte na tom popracovať. "Chudnutie a rýchlosť, akou sa deje, závisí od množstva faktorov, napríklad dôsledné cvičenie, strava, načasovanie jedla, metabolizmus a genetika. Namiesto sústredenia sa na obmedzujúce diéty a vyčerpávajúce cvičenia by mohlo byť zmysluplnejšie zamerať sa na zvýšenie metabolizmu necvičením. Napríklad vykonávajte domáce práce alebo choďte na prechádzku so psom."

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Zaraďte rýchlu chôdzu

Svižná chôdza je tiež účinným spôsobom, ako spaľovať kalórie. Udržuje telesné teplo na vysokej úrovni, toto môže tiež pomôcť uchrániť kĺby na dolných končatinách pred stuhnutím. Tí, ktorí chodia do posilňovne večer, by si mali dať záležať na svojom tempe počas dňa, aby svaly zostali v pohybe.

Zhlboka dýchajte

Štyri až päť pomalých, hlbokých nádychov pred jedlom môže mať významný vplyv na schopnosť nášho tela spaľovať kalórie v porovnaní s ich ukladaním. Uvedomelé dýchanie upokojuje centrálny nervový systém, udrží naše telo mimo režimu "bojuj alebo uteč", ktoré podporuje ukladanie kalórií v dôsledku reakcie na aktuálnu stresovú situáciu. Jedenie a pitie v pokoji udrží metabolizmus v režime spaľovania kalórií.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Dajte si studenú sprchu

Studená sprcha spúšťa proces známy ako termogenéza. Ten môže pomôcť zvýšiť počet kalórií, ktoré vaše telo spáli počas dňa. "Naše telá majú dva typy tukových buniek - biely tuk a hnedý tuk. Predpokladá sa, že studená sprcha aktivuje hnedý tuk tým, že spáli kalórie, aby sa vytvorilo teplo a udržala sa telesná teplota," uviedol Hamlin.

Zdvíhajte päty

Keď Karisa Karmaliová, osobná trénerka a výživová koučka, varí, zameriava sa na svoje lýtka. "Keď pripravujem čokoľvek v kuchyni, dvíham lýtka v stoji. Je to cvičenie, ktoré môžeme robiť, keď pracujeme okolo domu." Ak chcete posilovať lýtka, postavte sa nohami približne na šírku ramien, postavte sa na špičky a pomaly sa spustite späť na podlahu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Getty Images

Doprajte si dostatok spánku

Spánok je čas, kedy sa vaše telo dostane do režimu regenerácie. Lepší spánok sa rovná lepšej funkcii hormónov. Bude menej pravdepodobné, že sa budete prejedať a váš stresový hormón kortizol nebude taký vysoký.

Nastavte si denný cieľ krokov

Na záver do súboja s kalóriami môžete zapojiť svoj smartfón alebo smartwatch. Ľudia často neurobial za deň dostatok krokov, pretože na to jednoducho nemyslia. Nastavenie vašich smart hodiniek tak, aby bzučali pri určitom cieli krokov za hodinu, je jednoduché a zároveň účinné.