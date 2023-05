Bezpečnostný expert varuje pred obrovskou hrozbou: TOTO môže zničiť ľudskú rasu!

OXFORD - Bývalý šéf britskej kybernetickej bezpečnosti varuje, že umelá inteligencia (AI) podkope štruktúry našej spoločnosti. Najväčší problém podľa neho predstavuje vyspelosť tejto technológie, kvôli ktorej ľudia nebudú vedieť rozoznať pravdu od lží. Niektorí kritici sa dokonca obávajú, že AI by mohla zničiť ľudskú rasu.

Podľa bývalého riaditeľa britského Národného centra kybernetickej bezpečnosti GCHQ Ciarana Martina hrozí riziko, že umelá inteligencia podkope štruktúry našej spoločnosti. Ľudia už údajne nebudú schopní rozlíšiť pravdu od klamstiev. "AI výrazne uľahčuje falšovanie vecí, zjednodušuje falšovanie hlasov, zjednodušuje to, aby hocijaké informácie vyzerali ako skutočné informácie a umožňuje ich jednoduchšie šíriť vo veľkom rozsahu. Takže mať zmysel pre to, čo je pravdivé a spoľahlivé, bude oveľa ťažšie. To je niečo, čo môže podkopať štruktúry našej spoločnosti," uviedol Martin.

Kybernetický expert povedal, že ministri pri zavádzaní kontrol týkajúcich sa vývoja AI čelia mnohých prekážkam. "Všetci sa s tým snažíme držať krok. V americkom súkromnom sektore dochádza k takému vývoju, že nie vždy existujú páky, ktoré môžete použiť. Vidíte to na niečom, ako je zákon o online bezpečnosti. Dostanete sa na veľmi kontroverzné územie," upozornil odborník.

Veľkou otázkou podľa jeho slov je, ako prinútiť technologické trhy, aby fungovali spôsobom, ktorý overí informácie dôveryhodne a ekonomicky efektívnym spôsobom. V Times Radio Martin uviedol, že vlády sa musia objektívne pozrieť na nebezpečenstvo rýchlej expanzie AI. "Musia sa spojiť s odborníkmi z odvetvia a akademikmi. Potrebujú to otestovať. Všetci varovali pred apokalyptickými dôsledkami našej závislosti na kybernetickej bezpečnosti. Musíme zaujať vyvážený a zodpovedný prístup k týmto rizikám."

Niektorí kritici sa obávajú, že umelá inteligencia by kvôli týmto rizikám mohla zničiť ľudskú rasu. Priekopník v tejto oblasti Geoffrey Hinton minulý týždeň odišiel zo spoločnosti Google, aby prehovoril o potenciálnych nebezpečenstvách vyplývajúcich z rýchlo sa vyvíjajúcej technológie. Varoval, že by to mohlo predstavovať naliehavejšie ohrozenie ľudstva ako zmena klímy, ktorá má prinajmenšom potenciálne riešenie.