Šialené VIDEO ostreľovača: Z takejto neskutočnej diaľky vidí nepriateľa v dosahu

KÁBUL - Staršie video opäť koluje internetom. Zachytáva pohľad cez ďalekohľad v šialenej vzdialenosti, z ktorej ostreľovači sledujú a zasahujú svoje ciele. Niekedy za ďalekohľadom strávia celé dni čakaním na správny okamih na vystrelenie. Pri výstrele na veľmi veľké vzdialenosti musia brať do úvahy rôzne faktory.

Najdlhšie zaznamenané zabitie ostreľovačom v histórii bolo vykonané vo vzdialenosti 3450 metrov. Ak chce sniper urobiť takýto výstrel, musí najprv spozorovať cieľ, no na takéto vzdialenosti je to takmer nemožné urobiť iba ľudským okom. To je dôvod, prečo používajú ďalekohľady a pomoc pozorovateľa, ktorý má identifikovať ciele a zaistiť, či sa môže alebo nemôže strieľať. Zábery z Afganistanu ukázali, aký dramatický rozdiel môže spôsobiť ďalekohľad, pokiaľ ide o spozorovanie ľudí na veľké vzdialenosti.

Na záberoch zdanlivo neobývanej krajiny kamera vidí, ako ďalekohľad dokáže zachytiť muža, ktorý si vôbec neuvedomuje, že na neho môže byť namierená zbraň. Vo videu medzi ostreľovačom a pozorovateľom zaznie "nestrieľaj" a len sledujú chlapíka, ako nečinne sedí a pohupuje nohami.