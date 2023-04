Roberta šokoval pohľad na domovú kameru: Syn sa vracal z prechádzky, ale čo sa to objavilo nad ním?!

BEAUMONT LEYS - Muž tvrdí, že kamera na jeho zvončeku zachytila niečo, čo sa podobá na anjela. Domnieva sa, že by to mohol byť duch jeho zosnulého otca, ktorý dohliada na rodinu. Nie každý je o tomto tvrdení presvedčený. Niektorí sú racionálnejší a tvrdia, že to, čo zachytila kamera, je len odraz okoloidúcich ľudí.

Tridsaťtriročný Robert Mansfield z Beaumont Leys v anglickom grófstve Leicestershire zostal v šoku, keď mu jeho partnerka Stephanie Scottová minulý mesiac ukázala video, ako sa ich syn Oskar vracia z prechádzky so psom Klo. Keď sa dvojica priblížila k predným dverám, na nočnej oblohe sa objavila biela postava, ktorá sa vznášala a potom zmizla.

Vo virálnom príspevku na Facebooku Mansfield tvrdí, že kamera na jeho zvončeku zachytila lietajúceho anjela. Prezradil tiež, že jeho rodina zažíva ťažké časy, odkedy ich dvojročného psa napadol iný pes a prišiel o oko. Zábery im tak poskytujú útechu; Robert sa totiž domnieva, že kamera v skutočnosti zachytila ducha jeho zosnulého otca, ktorý stráži rodinu.

"Nedávno sme mali ťažké obdobie, takže keď vidíte niečo takéto, pomyslíte si, že na vás niekto tam hore dáva pozor. Vždy hovoríme, že môj otec je strážny anjel mojich detí, takže vidieť niečo také bolo úžasné. Môže to byť on. Nikdy predtým som niečo také nezažil, bolo to úžasné a dalo nám to pocit pokoja," uviedol otec rodiny.

Názory na tento bizarný úkaz sa rozchádzajú. Kým niektorí tvrdia, že je to nádherné, iní sú presvedčení o tom, že kamera v skutočnosti zachytila odraz kabáta osemročného Oskara. Trojnásobný otec však tieto komentáre zamietol. Jeho syn údajne biely kabát nosí často a nikdy predtým kamera nezachytila jeho odraz na oblohe. "Určite to nie je odraz, pretože to vyzerá tak, akoby na oblohe mávali anjelské krídla," myslí si jeden užívateľ. Iný ale prezradil, že keď si video pozrel viackrát, uvidel okoloidúcich ľudí. Domnieva sa preto, že na oblohe v skutočnosti nič nebolo a kamera zachytila iba ich odraz.