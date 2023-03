Za čias socializmu ich nosil takmer každý: Legendárna značka bojuje o prežitie, pamätáte si ju?

Legendárna značka tenisiek známa najmä z obdobia socializmu bojuje o prežitie. Ako sa ale zdá, svitá jej na lepšie časy. "Je to značka, ktorú považujem za symbol českého obuvníctva a mám záujem pokračovať v jej odkaze," uviedol Václav Staněk, ktorý ako 18-ročný založil v roku 2016 firmu Vasky, píšu Novinky.cz.

Vďaka hodnotám, ktoré zdieľa s majiteľmi firmy Botas, sa mu naskytla možnosť značku odkúpiť. "Záujem sme prejavili a vyzerá to, že sme na dobrej ceste. Teraz ale nemáme dostatok prostriedkov na jej odkúpenie. Preto sme sa rozhodli urobiť výpredaj topánok z našej značky. Od toho si sľubujem, že sa nám nakoniec podarí tento sen uskutočniť," dodal Vasky s tým, že chcú, aby sa botasky naďalej vyrábali v Česku, a to v čo najvyššej kvalite. Podľa Staňka by malo stačiť predať 8000 párov, aby zlínska spoločnosť mohla značku Botas kúpiť a pokračovať vo výrobe, len pod iným majiteľom.

Legendárne botasky

Botas bol prvým výrobcom športovej obuvi v Československu. Jeho tenisky dostali hovorové pomenovanie "botasky". Obľúbila si ich nielen široká verejnosť, ale aj športové legendy vrátane Emila Zátopka či Jaromíra Jágra. V 90. rokoch mala spoločnosť obrovské obraty, ale aj straty vo výške desiatok miliónov korún. Vyrábala státisíce párov topánok ročne pre svetoznáme značky Puma, Jofa a Salomon, lenže na nich mala nízke marže a produkcia postupne klesala. Staněk dúfa, že sa mu podarí legendárnu značku udržať naďalej životaschopnou.