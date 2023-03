Dievčina kúpila staré portréty: Potom s hrôzou zistila, akým strašným spôsobom ľudia na nich zomreli

Skúsenosť so ženou, ktorá ponúkala na internete staré obrazy, hodnotí milovníčka starožitností Beckie-Ann Galentineová ako začiatok hororového filmu. Za lákavo pôsobiacimi výtvarnými dielami totiž objavila morbídnu históriu. Každý člen rodiny namaľovaný na obrazoch údajne zomrel zvláštnym a desivým spôsobom. "Urobila som prieskum a zistila som, že tieto portréty súvisia s tragédiami. Jedno z dvojčiat na obraze zomrelo vo veku desať mesiacov, muž na fotografii skonal na infarkt, keď sa snažil pomôcť ľuďom, ktorí sa zrútili na jeho verandu. Ďalší člen rodiny zomrel, keď ho ako 26-ročného zrazil vlak v ten istý týždeň, keď mu zomrela matka a jeho dvojča dostalo zápal pľúc. Naozaj ťažká história a nešťastie," približuje vo videu na TikToku.

Galentineová vysvetlila aj to, ako vyhľadáva jedinečné starožitné predmety. "Keď s partnerom cestujeme, vždy sa snažíme priniesť niečo domov, ale nikdy si nekupujeme komerčné suveníry. Hľadáme miestne starožitnosti." Takto narazila na zoznam, kde boli prezentované tri zarámované starožitné predmety - fotografia dvojčiat v staromódnom oblečení, dvaja páni a pohrebná litografia zo začiatku 20. storočia.

Keď si Beckie všimla bizarné umelecké diela na Facebooku, poslala správu predávajúcej. Prekvapilo ju, keď jej nakoniec na druhý deň ponúkla obrazy zadarmo. "Položky boli uvedené za zníženú cenu 75 dolárov, ale keď som jej napísala, povedala mi, že sú predané. Na druhý deň ma kontaktovala s tým, že zmenila názor a predaj bol zrušený. Potom mi dávala tie veci zadarmo, ak si ich budeme môcť vyzdvihnúť na mieste, ktoré bolo od nás vzdialené zhruba štyri hodiny jazdy. Predávajúca bola nakoniec ochotná stretnúť sa s nami zhruba na pol ceste."

To prišlo Beckie-Ann veľmi čudné. Veď kto ide dve hodiny autom, len aby sa stretol s niekým kvôli niečomu, čo mu chce dať zadarmo? Keď sa s ňou napokon stretla, dostala od nej všetko, na čom sa dohodli a k tomu ešte starožitnú kópiu encyklopédie čarodejníctva a démonológie. Kupujúca mala podozrenie, že predmety strašia. Anonymná predávajúca jej to vraj aj naznačila. Prvým podozrením bola ochota predávajúcej, potom spôsob, akým predmety darovala a nakoniec vzdialenosť, akú bola ochotná prejsť, aby Galentineovej všetko doviezla. Jedinečný príbeh ohromil užívateľov sociálnych sietí. "Znie to ako kvalitný horor," vyjadril sa jeden z komentujúcich. Ďalší vyjadril potrebu vedieť, čo nasledovalo ďalej.