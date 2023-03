Let s rodičmi sa zmenil na nechutnú nočnú moru: Dcéra ich pristihla pri pikantných... pred očami ostatných!

Počas cesty lietadlom sa môže pokaziť veľa vecí, najmä ak sú na palube ľudia, ktorí si neuvedomujú, že tam nie sú sami. Najčastejšie sa cestujúci sťažujú na kričiace deti a nevrlých pasažierov. Nemenovaná žena sa však celú cestu musela prizerať na svojho otca a nevlastnú mamu, ktorí sa správali ako tínedžeri, píše britský Mirror.

"Leteli sme spolu na rodinnú svadbu. Poznám svoju nevlastnú mamu už rok, ale takmer vôbec som sa s ňou nerozprávala. Žijem totiž mimo štátu. Toto bolo prvýkrát, čo som s ňou trávila viac času. Počas letu bolo všetko v poriadku. Sedeli spolu niekoľko radov predo mnou. Keď som išla na toaletu v prednej časti lietadla a vrátila sa späť, môj otec a ona sa na svojich sedadlách šantili. Boli ako besní stredoškoláci, ich jazyky boli všade," opísala trápnu situáciu. Poklepala teda svojho otca po ramene a povedala im, aby prestali, argumentujúc, že to nie je vhodné. Počúvli ju. Odvtedy je nevlastná matka veľmi rezervovaná, pretože ju vraj dievčina zahanbila a myslí si, že neschvaľuje otcov nový vzťah.

V reakcii na príspevok sa mnohí užívatelia postavili na stranu jeho autorky. Súhlasia s tým, že správanie dvojice nebolo slušné ani vhodné. "Úplne nevhodné správanie. Nielenže boli na verejnosti, ale aj vy, jeho dcéra, ste museli byť svedkom takéhoto vyčíňania," napísal jeden z komentujúcich. "Plné lietadlo nie je miesto na intímne hrátky. Nikto sa na to nechce pozerať," potvrdil ďalší. "Bez ohľadu na to, či by to boli moji rodičia alebo nie, vo všeobecnosti by som nič také vidieť nechcel," dodal tretí.