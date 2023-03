Dievčina túžila po účese, aký mala Jennifer Aniston v Priateľoch: Katastrofa na VIDEU! Takto ju dogabali

WASHINGTON - Istá Američanka túžila po účese, aký nosila postava Rachel z obľúbeného sitcomu Priatelia. V kaderníctve nechala v prepočte viac ako tri stovky eur, no výsledok sa ani zďaleka nepribližoval ikonickému účesu legendárnej seriálovej postavy.

Mnohí chodia do kaderníctva s nádejou, že keď z neho vyjdú von, budú sa podobať na jednu zo svojich obľúbených celebrít alebo postáv na obrazovke. Dodnes patrí účes Rachel z Priateľov medzi tie najžiadanejšie a stal sa priam ikonickým.

Podobne to tak bolo aj u TikTokerky Belly Celesteovej, ktorá do salónu prišla s nádejou, že jej tam vlasy nafarbia na "jednoduchý, prirodzený, špinavý blond", čiže presne taký odtieň, aký mala herečka Jennifer Aniston v seriáli. Konečný výsledok bol však ďaleko od pôvodnej požiadavky, hoci za výkon zaplatila neskutočných 330 dolárov (311 eur).

Video zaznamenalo už takmer 100-tisíc videní. Mnohí užívatelia TikToku priznali, že ich výsledok práce kaderníčky priam šokoval. "Ach, tak toto je naozaj drsné," píše sa v jednom komentári. Na druhej strane, iní ľudia Bellu uisťovali, že jej nový účes nie je taký zlý, ako si myslí. "Nie je to to, čo ste požadovali, ale v skutočnosti to vyzerá naozaj dobre," myslí si iná osoba.