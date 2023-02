Kaderníčka prezradila jednoduchý a účinný trik na mastné vlasy: Stačí, keď pred spaním spravíte toto

Savannah zverejňuje príspevky na sociálnych sieťach pod užívateľským menom simplysavvy16, aby sa podelila o svoje najlepšie tipy a triky, ako získať a udržiavať vlasy v perfektnom stave. V jednom zo svojich nedávnych videí na TikToku sa podelila o užitočné rady týkajúce sa vlasov, čím na mnohých užívateľov urobila veľký dojem.

Kaderníčka odporučila ľuďom vyhnúť sa používaniu kokosového oleja na vlasy. Taktiež prezradila, že ak si vlasy pred spaním vyfúkate, budú sa vám menej mastiť. Ďalej sa podelila so šikovným trikom, ako sa zbaviť nepríjemného odstávania vlasov v priebehu niekoľkých sekúnd. k si vlasy potriete utierkami do sušičky, odstráni to z nich statickú elektrinu, ktorá spôsobuje odstávanie. Vďaka tomuto triku nezaťažíte vlasy veľkým množstvom tepla, pretože nebudete musieť použiť žehličku na vlasy ani nič podobné. Okrem toho Savannah odporučila ľuďom, aby si vlasy šampónovali vždy dvakrát. Zdôraznila tiež, že fialový šampón môže vlasy skutočne stmaviť.

Tieto tipy na ľudí veľmi zapôsobili a video rýchlo nazbieralo už viac ako tri milióny zhliadnutí a takmer 400-tisíc pozitívnych reakcií. "Nedávno som si začala vlasy dvakrát šampónovať. Doslova ich to zachránilo," uviedla jedna z komentujúcich. Ďalší užívateľ sa spýtal, ako je možné, že fialový šampón spôsobuje stmavnutie vlasov. "Ak používate fialový šampón na blond vlasy príliš často, spôsobí to nahromadenie tonera, ktorý stmavne a zmatní blond farbu," vysvetlila Savannah.