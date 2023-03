Päť vecí, ktoré robia páry vo vzťahu a ostatní sa kvôli nim cítia nepríjemne: Týmto sa vyhnite!

NEW YORK - Keď sú ľudia zamilovaní, často ich opantáva pocit, že okolitý svet neexistuje a oni sú jediní na celej planéte. Dvojice by však mali na verejnosti dodržiavať isté pravidlá správania a vedieť vyhodnotiť, do akej miery je ich vzájomná interakcia príjemná tým, ktorí sa či už vedome alebo nechtiac stanú jej svedkami.

Odborníci na vzťahy radia, akému správaniu by ste sa mali vyhnúť, ak nechcete ohroziť svoj partnerský vzťah. A taktiež upozorňujú na to, čo by ste (ne)mali so svojím partnerom/kou robiť, ak nechcete znepríjemňovať život ľuďom vo svojom okolí.

Neflirtujte s nikým iným, iba so svojím partnerom/kou

Keď vstupujete do vzťahu, tak si ako partneri nesľubujete iba vernosť. Tento záväzok je tiež niečo, čo vníma ako dôležitý prvok aj vaše okolie a jeho naštrbenie na verejnosti môže vyvolať veľký zmätok. Vzťahová koučka Nancy Landrumová pre magazín Best Life uviedla, že pre ostatných je nepríjemné vidieť osobu, o ktorej vedia, že je zadaná, pri flirtovaní s niekým iným. "Je to trápne pre vášho partnera, ale čo je ešte horšie, ide o prejav verejnej demonštrácie slabej integrity." Podľa nej je tiež úplne jedno, či ide iba o zlozvyk na posilnenie vlastného ega alebo úmyselný spôsob, ako niečo oplatiť svojmu partnerovi. Flirtovanie s akoukoľvek inou osobou než s vašou milovanou ohrozuje silu vašej lásky.

Prílišné rozprávanie o vašom spoločnom živote

Psychoterapeutka Jennifer Kelmanová radí párom, aby sa vyhýbali prezrádzaniu detailov zo spoločného spolunažívania. "Určite sa podeľte o niektoré úžasné veci, ale nedovoľte, aby to bola téma, ktorá je dominantná vo všetkých rozhovoroch." Odporúča, aby ste prejavovali dostatočný záujem aj o ostaných ľudí zo svojho okolia. Citlivo vnímajte, ako ostatní prijímajú vaše informácie alebo ako sa im v ich živote darí. Na toto by sa nemalo zabúdať ani pri prílišnom chvastaní sa deťmi. Páry, ktoré dokážu hovoriť iba o úspechoch svojich potomkov, môžu byť podľa Kelmanovej brzdou v komunikácii. A platí to aj vtedy, ak ešte žiadne nemáte.

Prejavy hnevu na verejnosti

Všetci sme už pravdepodobne boli niekedy svedkami nepríjemnej výmeny názorov medzi partnermi na verejnosti. Emocionálne nezhody ale podľa Landrumovej nepatria na verejnosť a je lepšie vyriešiť si ich bez svedkov. Ak sú u vás nezhody na dennom poriadku, obráťte sa na odborníka, aby ste sa naučili lepšie komunikovať a zvládať konflikty. "Ešte nepríjemnejšie je to, keď sa s partnerom pohádate pred svojimi priateľmi. Ľudia sa stretávajú s inými pármi, aby si spríjemnili čas a nebaví ich riešiť náročné témy alebo sa hrať na rozhodcu," vysvetľuje Kelmanová. Krivdy teda nechajte doma a pracujte na riešení problémov v inom čase a určite nestavajte svojich blízkych do pozície, kde sa od nich žiada, aby vyjadrili názor na to, kto sa mýli alebo má pravdu.

Žarty na úkor ostatných

Na to, aby ste znepríjemnili život svojmu okoliu, sa nemusíte iba hádať alebo si nahlas vymieňať názory. Stačí si robiť z partnera žarty. Takýto žart totiž vôbec nemusí pripadať vtipný tým, ktorí si ho musia vypočuť. Podobne ako hádka pred ostatnými môže byť nepríjemné aj to, ak si z niekoho robíte žarty. Nemali by ste to robiť pred ostatnými. Určite to môže všetkých zneistiť.

Prejavy náklonnosti na verejnosti

Mnohé páry to veľmi preháňajú s prejavmi náklonnosti na verejnosti. Fakt, že ste príliš zamilovaní, môže podľa Kelmanovej ľahko spôsobiť, že budete neznesiteľní pre svoje okolie. V ľuďoch to môže vyvolávať nepríjemné pocity, pretože sa môžu domnievať, že takéto prejavy by mali byť viac súkromné a svet by ich nemal sledovať. Navyše u mnohých môže takéto správanie vyvolať neistotu a zmiešané pocity týkajúce sa ich vlastného vzťahu, o ktorom si potom môžu myslieť, že trpí nedostatkom intimity.