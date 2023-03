Mladík odsunul posteľ, aby upratal: To, čo za ňou našiel... odhalenie nechutného zlozvyku jeho priateľky

LONDÝN - Muž sa podelil o svoj neuveriteľný objav za čelom postele, na ktorej spáva so svojou drahou polovičkou. Tá používa očné kontaktné šošovky, ktoré ale nehádže do odpadkového koša. Kvôli tomu na mladíka čakalo nepríjemné prekvapenie. Zábery mnohých pobúrili a znechutili.

Nemenovaný muž zverejnil na Reddite fotografiu, ktorá zachytáva stovky malých modrých predmetov na podlahe za čelom postele. Ide o použité očné kontaktné šošovky, ktoré tam jeho partnerka hádže každú noc pred spaním. "Moja drahá polovička hádže svoje očné kontaktné šošovky za čelo našej postele," uviedol v príspevku.

Toto priznanie vyvolalo množstvo pobúrených reakcií. "Takíto ľudia mi idú na nervy. Kde si myslela, že sa tie šošovky podejú?" pýta sa jeden z komentujúcich. "Pracoval som vo firme, ktorá vymieňala nové okná na starých domoch. Zamestnanci museli často odsunúť postele a pohovky od okien, aby ich vymenili. Niektoré príbehy o tom, čo našli pod posteľami, by vám spôsobili nočné mory," napísal ďalší.

Iní priznali, že aj oni žili s ľuďmi, ktorí nikdy nezahodili svoje šošovky do odpadkového koša. "Toto robil môj bývalý spolubývajúci. Nechával ich na konferenčnom stolíku, pultoch, všade. Keď sme sa odsťahovali, poslednýkrát som upratal byt a v jeho izbe bola obrovská modrá kopa vyschnutých šošoviek zatavených do tvrdého dreva," uvádza jedna osoba.

Galéria fotiek (2) Zdroj: pixabay.com

Niektorí prejavili viac pochopenia a podotkli, že vyhadzovanie šošoviek môže byť náročné pre tých, ktorí majú problémy so zrakom. "Pred operáciou očí som šošovky každý deň hádzal do odpadkového koša v kúpeľni alebo do koša vedľa postele. Problém je v tom, že keď som si ich odstránil z očí, videl som len na pár centimetrov. Šošovky sú zakrivené a mokré, takže niekedy nespadnú tam, kam ich púšťate, ale ja som to nevidel."