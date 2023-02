Nechutné odhalenie tesne pred svadbou: Nevesta načapala ženícha na WC pri... to nemyslí vážne!

NEW YORK - V najnovšej epizóde podcastu Unfiltered Bride sa organizátorka svadieb Georgie Mitchellová zmienila o kurióznej a zároveň zarážajúcej udalosti, ktorá sa odohrala tesne pred jedným svadobným obradom. Na šokujúci príspevok reagovalo množstvo ľudí.

Organizátorka svadobných hostín Mitchellová opísala počas podcastu Unfiltered Bride zážitok, ktorý jej vyrozprávala kamarátka a vizážistka Jenny, informoval New York Post. V epizóde, ktorú moderovala s Beth Smithovou uviedla, že keď upravila neveste pred obradom vlasy a mejkap, tá si odskočila na toaletu. Po otvorení dverí sa jej naskytol šokujúci pohľad. "Čo si myslíš, že videla?" spýtala sa moderátorky, ktorá tipovala, že prichytila ženícha buď s inou ženou, alebo pri užívaní drog. Georgia jej však povedala, že to bolo pre mladú ženu oveľa horšie, pretože uvidela, ako jej nastávajúca svokra dojčí svojho syna, čiže jej snúbenca. "Vošla na záchod a to, čo zbadala, stačilo na ukončenie svadby," pokračuje.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Smithová vzápätí zalapala po dychu a povedala: "Prepáč, čo? Prečo ho mama stále dojčí?" Mitchellová sa domnieva, že to matka zrejme robí pravidelne a spýtala sa spolumoderátorky, či by odvolala svadbu za týchto okolností.

Videozáznam podcastu sa stal virálnym a na TikToku nazbieral už takmer 800-tisíc pozretí. Medzičasom však bolo vymazané. Jeden z komentujúcich poznamenal, že po tejto skúsenosti by určite nevesta nebola schopná počas obradu pobozkať ženícha. Ďalší uviedol, že práve pochopil, aké to je byť mamičkiným synčekom. Iný užívateľ si zas vraj myslel, že nevesta nájde v kúpeľni ženícha mŕtveho, ale "pravda bola vraj oveľa horšia". Jedna zo žien napísala, že by sa z nej po takomto zážitku veľmi rýchlo stala nevesta na úteku. Mitchellová neprezradila, akú mala celá nepríjemnosť dohru a či nevesta (ne)zrušila svadbu.