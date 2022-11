Iné nevesty by zúrili: To, čo spravil ženích manželke na svadbe... môj otec by hneď zasiahol!

LONDÝN - Ženích sa stal terčom ostrej kritiky kvôli nevhodnému správaniu na vlastnej svadbe. Na záberoch zverejnených na TikToku je vidno, ako do ruky zoberie kus svadobnej torty, zaženie nevestu do kúta a hodí jej ju do tváre. Mnohé ženy priznali, že by sa s mužom po tomto incidente okamžite rozviedli.

Jade Kennedyová sa podelila o video zo svojej svadby. Vidno na ňom, ako stojí a smeje sa. Má na sebe krásne biele svadobné šaty a dokonalý mejkap. Jej manžel zrazu zoberie do ruky kus torty a začne ju naháňať. Zaženie ju do kúta, v dôsledku čoho Jade spadne. Mladík ale nemá žiadne zľutovanie a aj tak jej hodí tortu do tváre.

Jade priznala, že sama manželovi navrhla, aby jej hodil tortu do tváre. Svedčí o tom aj jej reakcia po útoku, kedy sa začala smiať a nebola vôbec nahnevaná. Údajne podobnú vec urobila v minulosti aj ona, preto jej to chcel manžel vrátiť. Pod videom sa však napriek jej vysvetleniu začali hromadiť kritické komentáre, a tak vypla možnosť komentovania.

Ľudia na zábery reagovali prostredníctvom vlastných videí, ako napríklad užívateľka TikToku menom Xtina. "Som z toho absolútne šokovaná, kam sa podeli všetci muži? Hneď by som sa s ním rozviedla," uviedla. A ďalší mali rovnaký názor. "Myslím, že môj otec alebo ktorýkoľvek člen mojej rodiny by zasiahol," prezradila jedna komentujúca. Iní ľudia si zas myslia, že nevesta sa snažila smiechom zakryť rozpaky, do ktorých ju dostal manžel.