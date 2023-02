Vedci zodpovedali jednu z najdôležitejších otázok pri COVIDE-19: Prekonali ste ho? Toto vás bude zaujímať

Možno sa aj vy pýtate, ako dlho budete po prekonaní covidu-19 chránení pred opätovnou nákazou a či vás môžu napadnúť nové varianty vírusu. Na tieto otázky odpovedali vedci stojaci za najväčšou štúdiou svojho druhu. Zozbierali údaje zo 65 štúdií v devätnástich krajinách a potom porovnávali riziko nákazy medzi ľuďmi, ktorí boli infikovaní v minulosti, a ľuďmi bez predchádzajúcej infekcie. Štúdie skúmajúce prirodzenú imunitu v kombinácii s očkovaním (hybridná imunita) boli vylúčené. Analýzy zahŕňali štúdie od začiatku pandémie do septembra 2022 a zameriavali sa predovšetkým na varianty alfa, beta, delta a omikronové varianty BA.1.

Predchádzajúce prekonanie covidu bolo vysoko ochranné pred reinfekciou variantom alfa, beta a delta

Výskumníci hodnotili ochranu pred reinfekciou, symptomatickým priebehom a závažným priebehom ochorenia oddelene. Zistili, že predchádzajúce prekonanie nákazy bolo vysoko ochranné pred reinfekciou variantom alfa, beta a delta, ale menej proti omikronu BA.1. Predchádzajúca infekcia poskytla miernu ochranu pred reinfekciou omikronom BA.1 (45 percent), no v prípade predomikronových variantov bola ochrana podstatne vyššia (82 percent).

Údaje z dlhodobých štúdií ukázali, že ochrana pred reinfekciou predomikronovými variantmi klesla na 78,6 percenta v priebehu štyridsiatich týždňov, zatiaľ čo v prípade omikronu BA.1 klesla na 36,1 percenta. Pri hodnotení závažného priebehu ochorenia však všetky varianty vykazovali trvalú ochranu nad 88 percent počas štyridsiatich týždňov. "To neznamená, že ochrana po uplynutí tejto doby výrazne klesá. Skôr sa zdá, že experti mali k dispozícii obmedzené údaje, z ktorých nemožno vyvodiť silné závery," uviedla docentka vírusovej imunológie na Birminghamskej univerzite Zania Stamatakiová v článku zverejnenom na The Conversation.

Skúmanie tiež odhalilo, že ochrana pred závažným priebehom covidu po prirodzenej infekcii bola porovnateľná s ochranou získanou z dvoch dávok vakcíny pre predomikronové aj omikronové varianty, ako BA.1. Aj keď prirodzená infekcia môže poskytnúť rovnakú ochranu ako očkovanie, neznamená to, že by ste sa mali snažiť nakaziť. SARS-CoV-2 je stále nebezpečným a nepredvídateľným vírusom, ktorý môže v niektorých prípadoch spôsobiť množstvo zdravotných komplikácií. Vedci preto navrhujú, aby sa pri ochrane ľudí brala do úvahy aj prípadná predchádzajúca infekcia. To ale môže byť ťažké, pretože dohľad nad pozitívnymi prípadmi sa vo väčšine krajín v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami pandémie znížil. V každom prípade sa covid certifikáty v súčasnosti používajú menej. Tieto zistenia môžu pomôcť pri optimálnom načasovaní stratégií posilňovacej vakcinácie. To znamená, že pravdepodobne stojí za to počkať nejaký čas po infekcii, kým si dáte vpichnúť posilňovaciu dávku.