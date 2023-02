Čašníčka (22) prezradila, koľko si týždenne zarobí na tringeltoch: Z tej sumy sa vám zakrúti hlava

QUINCY - Dvadsaťdvaročná Jona Mustafarajová šokovala videom zverejneným na TikToku, v ktorom sa chváli sumou prepitného. To si dokáže získať prácou v známom americkom reštauračnom reťazci. Atraktívna vysokoškoláčka pózuje v príspevku s množstvom peňazí v rukách a všetkých presviedča, že má najlepšiu prácu na svete.

Zdá sa, že zlaté časy gastronómie výrazne poznačené pandémiou sú späť. Teda aspoň podľa vysokoškoláčky Jony. Vo svojom videu totiž prezradila, že za jeden týždeň v reštaurácii Hooters v Massachusetts zinkasuje prepitné vo výške takmer 4000 dolárov (vyše 3700 eur). Otvorene hovorí, že ako vysokoškoláčka má hodinovú mzdu právnika. Podľa jej slov ide o najlepšiu prácu na vysokej škole.

Na záberoch ukazuje bankovky, ktoré získala od štedrých zákazníkov počas sedemdňovej práce. V pondelok vraj zarobila 320 dolárov, v utorok ďalších 436 dolárov, v stredu si dala do prasiatka 431 dolárov, vo štvrtok 650 dolárov a v piatok 514 dolárov. Najštedrejšia bola sobota, keď zarobila 820 dolárov. V nedeľu to bolo o niečo menej - "iba" 601 dolárov. "Bolo to 3772 dolárov za jeden týždeň," pochválila sa študentka.

Z jej ohromujúcich zárobkov sa zakrútila hlava mnohým užívateľom. "Doslova ma nútite pracovať v Hooters," napísal jeden z nich. "Zarábať v priemere takmer 150 000 dolárov ročne musí byť pekné," skonštatoval ďalší. Iný sa pýta, kde presne Mustafarajová pracuje, lebo ju chce nasledovať.

V nasledujúcom príspevku blondínka vysvetlila, že pracovala v Hooters na rovnakej pozícii štyri roky. Súčasný príjem pripisuje svojej charizmatickej povahe. Uviedla aj to, že väčšinou sú štedrí najmä bežní zákazníci. Všetkým dievčatám zároveň odkázala, aby kvôli peniazom neopúšťali školu alebo zamestnanie. "Nie každý zarába toľko peňazí a nie každý deň je rovnaký," pripomenula.