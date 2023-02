Strašidelný incident v Stonehenge: Toto sa vraj vznášalo nad záhadným náleziskom

Užívateľ menom Neolithic Wan na TikToku vysvetlil, že je jedným z mála, kto videl tieto zábery a cítil potrebu podeliť sa o ne, keďže sa teraz objavili správy o balónových UFO na oblohe po celom svete, no najmä v USA, kde štyri už boli zostrelené. "Čo sa stalo v júni pred dvoma rokmi, uprostred lockdownu asi o piatej hodine ráno, dvaja ochrankári zbadali balón. Aspoň si to mysleli, pretože sa vznášal bez hluku, v diaľke a dosť nízko. Blížil sa smerom k Stonehenge."

Podľa Wana ochrankári vytiahli mobilné telefóny a začali nahrávať. "Počas filmovania to menilo tvar. Chvíľami to vyzeralo tak, akoby niekto letel jetpackom." Objekt údajne ďalej menil tvar, stal sa valcovitejším a napokon z neho vyšlo veľa žiarivých trojuholníkov. "Táto vec sa vznášala nad Stonehenge, urobila malý manéver a potom sa vzniesla do diaľky. Zdá sa, že je niečím poháňaná, aspoň raz zmenila smer a vydala sa k armádnej základni," dodal TikToker.

Jedným z dôvodov, prečo o incidente doteraz mlčali bolo, že predpokladali, že UFO je vojenského pôvodu. Wan v komentári tiež tvrdil, že jeden z ochrankárov si vzal po incidente týždeň voľna v práci, pretože "utrpel šok". Dúfa, že video bude zverejnené v najbližších dňoch.