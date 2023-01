Astronómovia sú totálne zmätení z podivného úkazu na nočnej oblohe: Ešte nikdy ste nič také nevideli

Nezvyčajný tvar zaznamenalo Národné astronomické observatórium japonského teleskopu Subaru 18. januára nad aktívnou sopkou Mauna Kea. Na videu vidieť lietajúci modrý objekt, ktorý sa po čase rozplynie. "Naozaj nezvyčajný pohľad! Máte predstavu o tom, čo to je?" pýtajú sa astronómovia pod videom. "Naši zanietení fanúšikovia objavili túto vzácnu udalosť. Podľa nich sa zdá, že to súvisí s operáciou rozmiestnenia satelitov na orbitálnej dráhe," vysvetlili najpravdepodobnejšiu možnosť výskytu záhadného objektu.

Jeden užívateľ si myslí, že ide o trhlinu v časopriestorovom kontinuu. Ďalší napísal: "Je to zjavne Enterprise zo Star Trek: Prvý kontakt ." Iná osoba uviedla, že niečo podobné už videla pred mnohými rokmi. "Verte alebo nie, videl som to, keď som bol malý. Bežal som to povedať svojmu otcovi, ale potom to bolo preč. Nikto z mojej rodiny mi neveril. Dnes, keď mám takmer 40 rokov a vidím toto video, je to trochu šokujúce, pretože presne toto som už videl."