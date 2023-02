Experti odhalili, ktorý šport najviac prospieva starším ľuďom: Tento by ste určite nečakali

KUOPIO - Ak chcete posilniť zdravie svojho srdca, mali by ste zájsť na golf. Odborníci totiž najnovšie zistili, že práve tento šport prospieva srdcu. Údajne znižuje krvný tlak a hladiny cukru v krvi. Venovať by sa mu mali najmä ľudia starší ako šesťdesiat rokov. Stačí, keď denne zahráte toľkoto jamiek.

Zdravé srdce, zdravý život. Srdce prekrvuje celý organizmus, preto je dôležité nezanedbávať jeho zdravie. Základom je predovšetkým správna strava, no aj pohyb. Experti z University of Eastern Finland najnovšie zistili, že nie je potrebné venovať sa vytrvalostným a náročným fyzickým aktivitám na to, aby ste udržali svojho srdce v dobrej kondícii. Stačí, keď sa začnete venovať golfu.

Odborníci vo svojej štúdii porovnali zdravie ľudí starších ako 65 rokov po tom, ako zahrali osemnásť jamiek golfu, absolvovali šesťkilometrovú prechádzku a nordic walking. Zistili, že hranie osemnástich jamiek golfu bolo pre kondíciu lepšie ako chôdza. Hra golfu trvala takmer štyrikrát dlhšie a ľudia pri nej spálili 1377 kalórií, kým prechádzajúci sa účastníci spálili iba 494 kalórií.

"Napriek nižšej intenzite cvičenia pri golfe sa zdá, že jeho dlhšie trvanie a vyšší výdaj energie majú pozitívnejší účinok," povedala autorka štúdie Julia Kettinenová. Pravidelné hranie golfu má pozitívne účinky nielen na srdce, ale tiež znižuje krvný tlak a hladiny cukru v krvi. Podľa smerníc britskej Národnej zdravotníckej služby by osoby staršie ako 65 rokov mali každý deň vykonávať nejaký druh fyzickej aktivity. Starší ľudia by mali týždenne cvičiť aspoň 150 minút.