Chlapec sa chcel pochváliť úlovkom na rybačke: Nečakaný útok žraloka, nestihol pred ním ujsť!

LADY MUSGRAVE - Chlapca pohrýzol žralok, keď sa snažil dostať späť na čln. Ostatným členom posádky chcel ukázať pstruha, ktorého ulovil, a tak skočil do vody. Pred útokom predátora však už nestihol ujsť. V tomto prípade má príbeh šťastný koniec, čo ale nemožno povedať o inom, smrteľnom incidente.

Osemročný Manni Alam bol na rybačke so svojím otcom pri ostrove Lady Musgrave v Austrálii. Chytal koralového pstruha a skočil do vody, aby nakrútil video, ktoré chcel zverejniť na TikToku. Zábery zachytávajú chlapca v mori, ako drží rybu v rukách. V priebehu pár okamihov však z vody vyskočil žralok a uhryol ho skôr, ako stihol naskočiť späť na palubu. Rodinného priateľa Moea Alsayeda počuť, ako kričí, keď ryba pritlačí svoje čeľuste na Alamovou hruď.

"Bol to šok. Chcel mi len ukázať krásneho koralového pstruha, ktorého ulovil. Keď som to nahrával, vrhol sa naňho žralok," povedal Alsayed televízii 9News. Našťastie, dieťa nebolo vážne zranené a žralok po útoku rýchlo zmizol. Napriek traumatickej udalosti sa chce Manni do vody ešte vrátiť.

Iba nedávno sa na internete objavilo iné video, na ktorom veľký biely žralok po 90-minútovom krúžení zaútočil na loď. Peter Galea a jeho kamarát Joseph boli na rybolove pri pobreží Portlandu v austrálskej Viktórii, keď sa k nim priblížil 2,5-metrový žralok. Následne zaútočil na čln a zahryzol sa do motora. Iný stret so žralokom už tak šťastne nedopadol. Manuel Lopez sa potápal pri pobreží Mexika, keď ho zabila 19 metrov dlhý jedinec. V tom čase Lopez zbieral na otvorenom oceáne trstiny a hrebenatky. Údajne mu žralok odtrhol hlavu, zatiaľ čo sa na hrôzostrašnú scénu pozerali zdesení rybári.