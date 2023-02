Ulice v Bratislave, kde vraj dodnes straší: Týmto miestam by sa mali strachopudi vyhýbať

Korzovanie po centre mesta bolo pre staršiu generáciu Bratislavčanov spoločenskou udalosťou, na ktorú si obliekali svoje najkrajšie oblečenie. Mnohí tento zvyk praktizujú aj dnes, či už domáci alebo turisti. Bratislava je bohatá nielen na staré uličky, ale aj na legendy o nadprirodzených bytostiach, ktoré v nich môžete stretnúť, píše Bratislavský kraj.

Biela pani

V Zelenom dome, nazývanom aj Grunstublhaus na Hlavnom námestí, chodí Biela pani raz za rok pre sud vína. Legenda hovorí, že chudobný šenkár, ktorý pracoval v mestskom výčape, sa raz zľutoval nad duchom a podaroval mu sud malvázie. Biela pani sa mu odmenila tak, že zo šenkára sa stal zámožný pán. Každoročne jej sud necháva o polnoci na Luciu pred bývalým šenkom ako poďakovanie.

Bratislavský čert

Ďalšou známou postavou hlavného mesta je bratislavský čert. Traduje o ňom množstvo legiend, jedno ich však spája; bol to dobrák, ktorý miloval svoje mesto. Aj keď rád domácim spôsoboval nepríjemnosti, zároveň nad nimi držal ochrannú ruku. Keďže mal najradšej pohľad na rozbúrený Dunaj, najčastejšie ho vraj môžete stretnúť počas búrky na dunajskom nábreží.

Dunaj - magnet na strašidlá

V blízkosti Dunaja môžete stretnúť aj bosorky, a to najmä v nočných hodinách. V rieke totiž ježibaby kedysi topili a tie doteraz občas zablúdia do tohto okolia, aby našli tých, ktorí im spôsobili utrpenie a pomstili sa im. Počas najtemnejších nocí bosorky organizujú sabat, vtedy ich radšej nerušte. V Dunaji vraj tiež žije vodník, ktorý sa občas zvykne objaviť.

Duchovia pod Michalskou bránou

V noci pod Michalskou bránou sa v blízkych uličkách podľa legendy pohybuje Čierna pani - panna Uršuľa. Tá sa spolu so svojou kamarátkou Agátou zaľúbila do toho istého muža. Ten si však vybral Agátu, na čo ju Uršuľa od žiarlivosti obvinila z bosoráctva. Agáta bola následne upálená na hranici. Uršule to ale šťastie neprinieslo a nakoniec sa utrápila na smrť v čiernych šatách. Stále blúdi okolo veže a prosí o odpustenie. Ak však pôjdete v noci popod Michalskú bránu, Uršula nie je jediná, koho môžete stretnúť. Vo veži sídli kat, ktorého svedomie tak veľmi ťažilo, že jeho duša nemôže odpočívať. Vie, že niektorým Bratislavčanom zobral život, hoci boli súdení nespravodlivo. Ak ho niekto zobudí z nepokojného spánku, môže skončiť bez hlavy.