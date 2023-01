Nevinné VIDEO z reštaurácie vyvolalo u ženy zimomriavky: Preboha, veď je to môj mŕtvy manžel!

Reštaurácia Spice Cottage v malebnej dedinke Westbourne v anglickom grófstve Sussex je doslova bombardovaná otázkami, ktoré sa týkajú identity záhadného muža. Lucy Watsonová (59) totiž tvrdí, že na reklamnom videu tohto zariadenia je jej manžel, ktorý zomrel v roku 2014.

Záznam, ktorý vznikol začiatkom tohto roka, zaregistrovala náhodou na sociálnej sieti. Je presvedčená o tom, že medzi hosťami videla svojho milovaného Harryho. "Vo chvíli, keď som to zbadala, hneď som si pomyslela, že je to Harry. Vedela som to okamžite, nemusela som o tom premýšľať. Kuracinu jedával aj doma," povedala.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Spice Cottage

Situácia teda vyvoláva otázku, či je na videu zachytený duch. Hovorí sa, že každá reklama je dobrá, i keď by mala znamenať, že v Spice Cottage straší. Lucy však tieto konšpiračné teórie odmieta a domnieva sa, že reštaurácia použila staré zábery ako reklamný ťah. Jej predstavitelia neskôr zverejnili komentár k teraz už virálnemu videu, v ktorom trvajú na tom, že bolo nakrútené len pred pár týždňami. "Rekonštrukcia bola dokončená začiatkom januára 2023 a reklamné video sa zameriava na tieto zmeny. Pred rekonštrukciou boli všetky stoly zakryté bielymi a červenými obrusmi, takže je zrejmé, že tieto zábery sú nové. Ide o veľmi nezvyčajnú situáciu a dúfame, že sa všetko vysvetlí," vyjadrilo sa vedenie prevádzky.

Z ďalšieho komentára k príspevku vyplýva, že Watsonová sa veľmi mýli. Kiera Dohertyová, ktorá je podľa vlastných slov dcérou zosnulého, uviedla: "Osoba, ktorú Lucy Watsonová spomína, bol môj otec Harry. Toto na sto percent nie je on." Možno že ide o dvojníka a možno má Lucy šiesty zmysel a vidí mŕtvych ľudí.