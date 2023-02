Viete, čo znamená písmenko "i" v názve iPhone? Takýto význam by asi nikto nečakal

LONDÝN - Zrejme množstvo ľudí vo vašom okolí vlastní telefóny iPhone bez toho aby tušili, čo vlastne znamená písmeno "i" v jeho názve. A nie je to len iPhone, ale aj iPod, iMac, iTunes a ďalšie produkty od známeho technologického giganta. Čo sa skrýva za významom tohto písmena?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo znamená predpona začiatočné písmeno "i" vo všetkých produktoch od firmy Apple? Ľudia odhadujú, že to má význam "inteligentný" (v angličtine intelligent) alebo "nepostrádateľný" (indispensable).

Galéria fotiek (2) Steve Jobs

Zdroj: SITA

Zakladateľ spoločnosti Steve Jobs však v roku 1998 tento význam prezradil, píše časopis Reader's Digest. Písmeno "i" prekvapivo neskrýva len jedno slovo, ale hneď päť. "I" znamená internet, individual, instruct, inform a inspire. Nemá to ale vraj oficiálny význam, pričom Jobs narážal na to, že to potenciálne odkazuje na osobné zámeno a návod na vzdelávacie účely.