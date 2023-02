Ako dlho používate uteráky? Slová expertov vás prekvapia, toto sa stane, ak ich nemeníte každý deň

Umývanie rúk patrí k základným hygienickým návykom. Počas pandémie sme si to uvedomovali viac ako kedykoľvek predtým. Umyté ruky však nezostanú čisté, ak si ich utriete do uteráka, ktorý používate dlhšie. Odborníci uvádzajú, že ich časté pranie dokáže eliminovať výskyt a množenie vírusov a baktérií. Zaujíma vás, čo všetko sa môže stať, ak si uteráky nevymieňate a neperiete každý deň?

Majte svoj uterák

Opätovné používanie uterákov je v skutočnosti ekologickou voľbou, ktorá znižuje spotrebu vody a energie. To však neznamená, že len po jednom použití zostávajú bez choroboplodných zárodkov. Sú totiž vlhké a teplé, čím poskytujú ideálne prostredie na rast a rozmnožovanie mikróbov. Najdôležitejšie je, aby ste mali svoj uterák, ktorý nepoužíva nikto iný. Týmto spôsobom prichádzate do kontaktu s vlastnými mikróbmi, o ktoré by ste sa nemali deliť s nikým iným vo vašej domácnosti, píše Best Life.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Baktérie, ktoré pravdepodobne prežívajú vo vašich uterákoch

Vzhľadom na to, že uteráky sú väčšinou v kúpeľni, pravdepodobne vás neprekvapí, že sú často kontaminované baktériami, ktoré spôsobujú rôzne choroby. Mikrobiológ z Univerzity v Arizone Charles Gerba v roku 2017 povedal, že ak používate uteráky na osušenie rúk po ich umytí, takmer určite obsahujú fekálne baktérie. V skutočnosti jeho výskum ukázal, že 90 percent bolo kontaminovaných koliformnými baktériami a 14 percent obsahovalo E. coli. Čím dlhšie sú uteráky vlhké, tým dlhšie v nich prežívajú kvasinky, baktérie, plesne a vírusy, ktoré zostávajú aktívne. Tie môžu byť príčinou vzniku plesní nechtov na nohách, spôsobujú atletickú nohu, svrbenie a bradavice alebo rozšírenie týchto kožných ochorení. Špinavé uteráky taktiež nezriedka spôsobujú ekzém alebo atopickú dermatitídu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Ako často prať uteráky

Častejšie prané uteráky mali nižší výskyt baktérií. "Ak si osušíte tvár uterákom, ktorý používate dva dni, pravdepodobne si na ňu prenesiete viac E.coli, ako keby ste strčili hlavu do záchoda a spláchli ho," vysvetlil dermatológ Alok Vij z Cleveland Clinic. Ak ich však používate výlučne po sprchovaní, možno sa vám podarí tento čas natiahnuť o ďalší deň, čiže na pranie raz za tri dni. Dôvod spočíva v tom, že sprchovanie poskytuje dôkladnejšiu hygienu v porovnaní s umývaním rúk po použití toalety. Mnoho odborníkov odporúča prať uteráky dvakrát týždenne, niektorí dokonca iba raz za týždeň.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Podľa Vija sú situácie, kedy je nevyhnutné vymeniť a prať uteráky v kratších intervaloch. Napríklad, ak ste chorí a žijete v domácnosti s inými ľuďmi, mali by ste prať bielizeň každý deň. Deti sú ďalší dôvod, pretože nie sú také dôkladné pri umývaní rúk ako dospelí. A potom je tu kategória uterákov, ktoré používate v posilňovni a zvyčajne ich celý deň skladujete v taške. Je v nich viac baktérií ako v bežnom uteráku. Po každom použití ich určite vyperte.