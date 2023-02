Mamička (24) ukázalo brucho štyri mesiace po pôrode: Krutá kritika, toto jej naozaj povedali iné ženy?!

Dvadsaťštyriročná rodáčka z Canberry vo svojom videu uvádza, že počas tehotenstva sa domnievala, že sa jej brucho po pôrode vráti do pôvodného stavu. Ale po tom, ako sa jej v septembri 2022 narodila dcéra Pippa, si uvedomila, že potrebuje čas, aby znovu získala sebadôveru a zvykla si na zmeny, ktorými prešlo jej telo. Mia nemala problém ukázať, ako vyzerá jej brucho niekoľko mesiacov po pôrode. Ľudia tak dostali možnosť vidieť zošúverenú pokožku v okolí jej pupka, ktorá sa natiahla počas tehotenstva. "Milujem svoje dievčatko nadovšetko a za nič na svete by som nevymenila pocit byť mamou. Toto všetko ale nevylučuje skutočnosť, že ako matky prechádzame obrovskými životnými zmenami, duševnými aj fyzickými," hovorí.

Austrálčanka si vraj presne nepamätá, ako vznikol nápad nakrútiť toto video, ale uvedomila si, že ešte nikdy nič podobné nevidela. Podľa jej slov nevidíme v mainstreamových médiách skutočnosť. Všetky celebrity a influencerky sa po pôrode rýchlo vrátia do normálu. "Som ešte mladá a vždy som bola štíhla. Predpokladala som teda, že sa tiež rýchlo vrátim k pôvodnej postave a že budem vyzerať úplne rovnako. Takže mať uvoľnenú kožu a strie na bruchu rozhodne nebolo to, čo som očakávala," vysvetľuje.

Po zverejnení príspevku na TikToku Somervilleovú doslova zaplavili tisícky komentárov ľudí z celého sveta. Zatiaľ čo vo väčšine z nich našla podporu, niektorí sa z jej tela kruto vysmievali a povedali, že by sa nenávideli, keby vyzerali ako ona. Veľa žien zároveň uviedlo, že po pozretí videa sa rozhodli, že nikdy nebudú mať deti. "TikTok je aplikácia, v ktorej ľudia môžu byť takí hrubí, ako chcú. Neprekáža mi to, ale je to smutné, pretože viem, že iné mamy sú v podobnej situácii a budú čítať tie hnusné správy a budú sa cítiť zle. Uvedomiť si, že žijeme vo svete, kde by sa ľudia radšej vzdali neuveriteľného pocitu stať sa rodičom len preto, aby mohli dobre vyzerať, je skutočne deprimujúce. V podstate hovoria, že jediným zmyslom života ženy je vyzerať príťažlivo a dokonale."

Mladá mamička si pritom vôbec nemyslí, že vyzerá zle. Mnohé matky súhlasili, že sa po pôrode cítili izolované a šokované, keď videli svoje nové telá a mysleli si, že nie sú normálne. "Sme v tom spolu. Ak ľudia budú o vašom tele hovoriť negatívne veci, tak neprešli tým, čím sme prešli my. Je neuveriteľne posilňujúce nosiť v sebe deväť mesiacov dieťa a potom ho priviesť na svet. Musíme sa sústrediť na to, čo pre nás naše telá urobili a čo urobia, namiesto toho, aby sme sa trápili nad tým ako ich vnímajú ostatní," dodala.