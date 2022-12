Kaderníčka odhalila najväčšiu chybu pri umývaní vlasov šampónom: S týmto okamžite prestaňte!

Podľa Northcottovej by sa mali ľudia pri umývaní vlasov vyhnúť niekoľkým návykom, ktoré môžu spôsobiť ich poškodenie. "Po prvé, keď si umývate vlasy a používate šampón, mali by ste si drhnúť iba korienky a nie končeky," hovorí.

Ďalej pokračovala vo svojich piatich tipoch, ktorými by sme sa mali riadiť, ak chceme mať peknú korunu krásy. "Pri česaní vlasov treba začať rozčesávať najprv od končekov a potom pokračovať smerom nahor." Dôležité je aj to, aby ste si každý deň aplikovali do vlasov sérum, ktoré si ale nemôžete zamieňať s olejom. Sérum je produkt na báze silikónu navrhnutý tak, aby dodal vlasom lesk a hladkosť. Chantel vo videu ukazuje aj žehličku nastavenú na 180 stupňov a pripomína, že by ste nikdy nemali používať žiadne pomôcky na úpravu vlasov, ktoré sú teplejšie ako 200 stupňov Celzia. Čokoľvek s vyššou teplotou ich totiž môže poškodiť. Odborníčka nakoniec odporúča nechať si pravidelne strihať vlasy na podporu rastu.

V komentároch niektorí užívatelia reagovali zmätene a nerozumeli tomu, ako môže strihanie vlasov na koncoch podporiť ich rast. "Ak sú vaše končeky poškodené, v určitom bode sa vlasy zlomia. Budú síce ďalej rásť od korienkov, ale stále budú mať rovnakú dĺžku. Ak ich nestriháte, budete mať nerovnomerný strih, pretože sa budú lámať a budú čoraz tenšie," vysvetlila jedna z komentujúcich.