Srdcervúce VIDEO: Dievčatko počas vojny na Ukrajine oslavovalo narodeniny, keď vtom...

Moderne vyzerajúca kuchyňa so žiarivo žltými skrinkami zostala po útoku pozoruhodne nedotknutá, a to aj napriek totálnej deštrukcii domu a jeho vonkajšej steny, píše BBC. Na stole leží miska s jablkami, riady ležia vedľa drezu a stoličky zostali presne tak, ako ich tam nechali poslední návštevníci. "Tu ľudia varili, viedli rozhovory v kuchyni, oslavovali sviatky, smiali sa, hádali sa, plánovali" napísala na Facebooku kyjevská poslankyňa Zoja Jarošová.

Na videu zverejnenom ukrajinskými ozbrojenými silami vidno, ako sa dievčatko teší z oslavy svojich štvrtých narodenín. Dostane narodeninovú tortu a bozky od členov svojej rodiny. Nie je jasné, kedy boli zábery nakrútené, sú však pripomienkou toho, ako náhle môže vojna ničiť životy.

"Možno to bol Korenovskij, kto kúpil jablká pre svoju rodinu, ktoré zostali stáť na stole po páde budovy. Alebo to bol možno on, kto nechal tanier v dreze. Vždy bude čas ho umyť neskôr," povedala ruská novinárka BBC Liza Fokhtová.