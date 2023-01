Mladík (31) sa dobrovoľne vzdal sexu: Veľmi svojský dôvod! Mnohí mu ale za to tlieskajú

LOS ANGELES - Tridsaťjedenročný Kyle Gordy sa vzdal sexu a nenadväzuje vzťahy so ženami, hoci v minulosti si užíval nozaj bujarý sexuálny život. Urobil tak z jediného dôvodu - je darcom spermí a po svete chodí už jeho 57 detí. Tento fakt mu ale značne sťažuje akékoľvek pokusy zoznámiť sa so ženami.

Plodný darca spermií sa zdržuje sexu, aby mohol darovať "špičkové" spermie. Gordy tak prvýkrát urobil v roku 2014, za posledných deväť rokov pomohol desiatkam žien stať sa matkami. Rodák z Kalifornie si v minulosti užíval neviazaný sex, no nedávno prestal s akýmikoľvek intímnymi aktivitami s opačným pohlavím, pretože svoje poslanie ako darca spermií berie veľmi vážne, píše New York Post. "Jedným z dôvodov, prečo nechodím von a nemám sex, je ten, že si chcem ušetriť spermie a dať najlepšiu možnú šancu ženám otehotnieť. Kým som darcom, abstinujem, aby som si mohol vybudovať dostatočný počet spermií a uvoľniť ich tak, aby mali čo najväčšiu šancu na úspech," približuje svoje rozhodnutie.

Mnohonásobný otecko hovorí, že sa vzdáva sexu aj kvôli riziku nákazy chorobami, ktoré by mohli potenciálne ovplyvniť počet jeho spermií. "Nechcem riskovať sex s náhodnými ženami a dostať pohlavne prenosnú chorobu, na mojich pleciach je veľa zodpovednosti a nebudem riskovať," vyhlásil s tým, že už ani nemasturbuje pre potešenie. "Keďže som toľkokrát masturboval, začalo mi to pripadať dosť robotické a opakujúce sa."

Kyle pred časom cestoval do Veľkej Británie a Francúzska, kde daroval spermie trom ženám. Všetky sú teraz tehotné. Po návrate domov daroval spermie ďalšej žene, do mesiaca teda splodil štyri deti. Pomáhať ženám, ktoré majú problém otehotnieť, plánuje aj naďalej, no priznal, že je čoraz náročnejší na adeptky, ktorým dáva svoje semeno. "Pýtam sa viac otázok o ich práci, duševnom zdraví, finančnej situácii a rodičovských postojoch. Ak žena zaškrtne požadované políčka a bude sa môcť bez problémov starať o dieťa, potom s radosťou pomôžem."

Gordy sa podelil aj o svoje tipy pre mužov, ktorí dúfajú, že sa stanú otcami. Za jeho kvalitné spermie vraj môže dobrý spánok a vylúčenie stresu zo života. "Dobrý spánok pomáha, snažím sa zdriemnuť si za deň čo najviac. Spím asi desať hodín denne, niekedy aj viac, ak je to potrebné. Vyhýbanie sa stresu tiež pomohlo mojim spermiám."

Kvôli tomu, koľko jeho detí behá po svete, mal Gordy už v minulosti problémy s randením. Nadviazal ale zmysluplné vzťahy s viacerými ženami, ktoré dostali jeho spermie. Minulý rok Ukrajinka Alina Iakušynová (31) okomentovala ich stretnutie slovami: "Bolo to príjemné od začiatku do konca a bola to absolútna radosť ho spoznať. Moje dieťa je krásne a je zázrak. Som vďačná Kyleovi, že mi splnil sen."