Blondínka (37) tvrdí, že je príliš sexi: Muži mi nechcú dať pokoj, potrebujem bodyguarda!

Influencerka Monica Huldtová otvorene hovorí, že je ochotná zaplatiť mesačne osobnému strážcovi 3000 dolárov (takmer 2800 eur). Veľmi jej totiž prekáža, že ju v posilňovni oslovujú muži a zasypávajú ju komplimentmi. Hoci poľskej rodáčke lichotí, že ju považujú za príťažlivú, už má toho dosť a nechce nič iné, iba si nerušene zacvičiť. "Cvičenie a tréning sú pre mňa mimoriadne dôležité, pretože to nerobím len pre fyzické zdravie, ale aj pre duševnú pohodu. Keď idem do posilňovne minimálne päťkrát do týždňa, môže to byť trochu vyčerpávajúce."

Podrobne opísala aj situáciu, keď ju oslovil neznámy muž s tým, aby mu dala svoje telefónne číslo. "Napríklad, raz som sa pozerala na svoj telefón a prišiel za mnou starší chlap a povedal mi, aby som prestala písať a keď som mu odpovedala, že nikomu nepíšem, spýtal sa ma, či chcem," opisuje Monica svoju nedávnu skúsenosť. Aj keď pozornosť mužov oceňuje, veľmi by si priala, aby mohla mať chvíľu len pre seba. "S radosťou by som platila niekomu, kto urobí dobrú prácu a dokáže tých ľudí odstrašiť. Sprevádzal by ma iba do posilňovne a na nejaké fotenia. Nechcela by som ho mať za chrbtom 24 hodín denne, sedem dní v týždni."

Neželaná pozornosť v posilňovni navyše pripomína modelke niekoľko desivých a traumatických stretnutí. "Už som mala stalkera, ktorý nejako našiel moje číslo. Tento chlapík mi písal ako pani, ktorá mi upravuje riasy, alebo fotograf, s ktorým som pracovala, a dokonca aj ako lekár. Bolo to strašidelné a musela som zablokovať všetky čísla, z ktorých ma kontaktoval. Stále netuším, kto to bol," spomína a zároveň pridáva ďalší nepríjemný zážitok. "Keď som bola vo Švédsku, čakala som na vlak a jeden chlap sa mi prihovoril. Chcela som odísť, ale ako som bežala po schodoch na vlakovej stanici, chytil ma za nohu a snažil sa ma odtiahnuť do uličky. Našťastie tam boli ľudia a on utiekol, ale bolo to strašné. Striaslo ma pri myšlienke, čo by sa stalo, keby sa tam nikto neobjavil."

Všetci dotieraví obdivovatelia krásnej ženy zrejme nepochopili, že je šťastne vydatá za svojho Johna (40). Hovorí, že manželovi neprekáža, že ju obletujú iní muži a dôveruje jej, ale obáva sa o jej bezpečnosť. "V skutočnosti je hrdý a vždy mi hovorí, že miluje fakt, že má takú príťažlivú manželku, ale bojí sa, keď idem večer sama von," dodáva Monica.