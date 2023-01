Pri pohľade na VIDEO Rusky vás zamrazí: Nechali by ste nahovoriť na túto šialenosť?

MOSKVA - Video, v ktorom sa žena vrhá do polo zamrznutého jazera pri mínus 27 stupňoch Celzia, sa stalo hitom internetu. Keď vyjde z vody, po dúškoch si vychutnáva teplú kávu. Kým niektorí nechápu, prečo by to niekto robil, iní uviedli, že v severských krajinách je takéto kúpanie bežnou praktikou.