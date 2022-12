Trpíte týmito ťažkosťami a pijete dve alebo viac šálok kávy denne? Pozor, toto vám hrozí!

OSAKA - Štúdia zverejnená v časopise Journal of the American Heart Association poukazuje na súvislosť medzi pravidelným pitím kávy a chorobami kardiovaskulárneho systému. Experti zároveň hodnotili, ako vplývala na pozorovaných účastníkov konzumácia zeleného čaju, ktorý má podľa ich zistení v porovnaní s kávou na ľudský organizmus oveľa lepší vplyv.

Podľa zistení štúdie môže konzumácia dvoch alebo viacerých šálok kávy denne zdvojnásobiť riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia u ľudí s veľmi vysokým krvným tlakom. Tento nápoj však nemá takýto negatívny účinok na ľudí s mierne vyšším krvným tlakom. Výskumníci zároveň zistili, že jedna šálka kávy a denná konzumácia zeleného čaju nezvýšili riziko úmrtia súvisiaceho s kardiovaskulárnym ochorením, hoci obidva tieto nápoje obsahujú kofeín. Podľa Správy potravín a liečiv (FDA) obsahujú dve deci zeleného alebo čierneho čaju 30 - 50 miligramov kofeínu, kým pri káve je to 80 až 100 mg.

Pitie jednej šálky kávy denne môže pomôcť ľuďom, ktorí prekonali infarkt

Zaujímavé sú aj výsledky predchádzajúceho výskumu. Uvádza sa v ňom, že pitie jednej šálky kávy denne môže pomôcť ľuďom, ktorí prekonali infarkt a znižuje u nich riziko úmrtia. Zároveň môže zabrániť infarktu alebo mŕtvici u zdravých jedincov. Okrem toho iné štúdie naznačili, že pravidelné pitie kávy eliminuje riziko vzniku chronických ochorení, ako je cukrovka 2. typu a niektoré druhy rakoviny. Môže mať tiež vplyv pri regulácii chuti na jedlo, pomáha znížiť riziko depresie a zvyšuje bdelosť, hoci nie je úplne jasné, či je tento účinok spôsobený kofeínom alebo inou zložkou, ktorá sa nachádza v káve. Na druhej strane príliš veľa kávy zvyšuje krvný tlak, spôsobuje úzkosť, búšenie srdca a ťažkosti so spánkom.

"Naša štúdia mala za cieľ zistiť, či známy ochranný účinok kávy platí aj pre jedincov s rôznym stupňom hypertenzie. Na rovnakej populácii sme zároveň pozorovali účinky zeleného čaju. Pokiaľ je nám známe, toto je prvá štúdia, ktorá našla súvislosť medzi pitím dvoch alebo viacerých šálok kávy denne a úmrtnosťou na kardiovaskulárne ochorenia u ľudí s ťažkou hypertenziou," uviedol hlavný autor Hiroyasu Iso, ktorý pôsobí ako riaditeľ Inštitútu pre výskum globálnej zdravotnej politiky v Tokiu a je emeritným profesorom na Univerzite v Osake. Vysoký krvný tlak vzniká, keď je tlak krvi, ktorý tlačí na steny krvných ciev, neustále príliš vysoký a spôsobuje, že srdce ťažšie pumpuje krv. Meria sa v milimetroch ortuti (mm Hg). Lekári klasifikujú hypertenziu ako hodnotu krvného tlaku 130/80 mm Hg alebo vyššiu.

Autori štúdie rozdelili hodnoty krvného tlaku do piatich kategórií: optimálny a normálny (menej ako 130/85 mm Hg); vysoký normálny (130-139/85-89 mm Hg); hypertenzia prvého stupňa (140-159/90-99 mm Hg); stupeň dva (160-179/100-109 mm Hg); a stupeň tri (vyšší ako 180/110 mm Hg). Merania krvného tlaku v druhom a treťom stupni sa v tomto výskume považovali za ťažkú hypertenziu. Zúčastnilo sa ho zhruba 6600 mužov a viac ako 12 000 žien vo veku od 40 do 79 rokov. Vybraní boli na základe japonskej Spoločnej kohortovej štúdie na hodnotenie rizika rakoviny, čiže veľkej štúdie založenej v rokoch 1988 až 1990 v 45 japonských komunitách. Účastníci poskytli údaje prostredníctvom zdravotných vyšetrení a dotazníkov, pričom bol hodnotený ich životný štýl, strava a anamnéza.

Pitie dvoch alebo viacerých šálok kávy zvýšilo riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia u ľudí s veľmi vysokým krvným tlakom

Počas takmer devätnásťročného pozorovania bolo zdokumentovaných 842 kardiovaskulárnych úmrtí. Analýza údajov v prípade všetkých účastníkov zistila, že pitie dvoch alebo viacerých šálok kávy denne bolo spojené s dvojnásobným rizikom úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia u ľudí, ktorých krvný tlak bol 160/100 mm Hg alebo vyšší v porovnaní s tými, ktorí kávu nepili. Pitie jednej šálky kávy denne nebolo spojené so zvýšeným rizikom úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia v žiadnej kategórii krvného tlaku. Ani konzumácia zeleného čaju nemala súvislosť so zvýšeným rizikom úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia v žiadnej kategórii krvného tlaku. "Tieto zistenia môžu podporiť názor, že ľudia s veľmi vysokým krvným tlakom by sa mali vyhýbať nadmernému pitiu kávy," povedal Iso. Jedinci s ťažkou hypertenziou môžu podľa jeho slov horšie znášať kofeín a jeho negatívne účinky môžu prevyšovať tie pozitívne a zároveň zvýšiť riziko úmrtia. Výhody zeleného čaju možno vysvetliť prítomnosťou polyfenolov, čiže mikroživín so zdravými antioxidačnými a protizápalovými vlastnosťami, ktoré sa nachádzajú v rastlinách. Podľa vedcov práve tie môžu byť jedným z dôvodov, prečo bola so zvýšeným rizikom úmrtia u ľudí s veľmi vysokým krvným tlakom spojená iba konzumácia kávy napriek tomu, že aj zelený čaj obsahuje kofeín.

Autori štúdie zároveň poukázali na niekoľko jej nedostatkov, a to, že spotrebu kávy a čaju nahlasovali respondenti sami bez kontroly, krvný tlak bol meraný v jednom bode, ktorý nezohľadňoval zmeny v priebehu času a pozorovacia povaha štúdie nedokázala vyvodiť priamu príčinnú súvislosť medzi konzumáciou kávy a rizikom kardiovaskulárnych ochorení u ľudí s veľmi vysokým krvným tlakom. Preto by mal byť realizovaný ďalší výskum.