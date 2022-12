Brazílčanka sa pýši špeciálnym titulom: Má najkrajšiu...... Fú, to vážne? Zarába na nej desaťtisíce eur mesačne

Maite Sasdelliová získala nezvyčajný titul v súťaži „Vagina Mais Bonita Brasil“, ktorú zorganizovala influencerka Ana Otaniová. Ona sama má 1,2 milióna odberateľov na Youtube, kde šíri obsah o vzťahoch a sexe. Víťazstvo Maite pomohlo k vysokým zárobkom. Ako dnes hovorí, rozbehnúť tento biznis nebolo jednoduché a trvalo jej to nejaký čas.

Pre Daily Star dodala: "Ľudia si myslia, že je to jednoduché, ale zahŕňa to veľa. Je za tým spoločnosť, viete?" Nositeľka titulu najkrajšej vagíny zarába približne 55-tisíc eur mesačne. Tvrdí však, že to nie je len o ukazovaní sa a produkovaní obsahu.