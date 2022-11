Nezvyčajná zbraň Ruska vo vojne: V tajných centrách majú absolvovať výcvik... to by ste nepovedali!

V Murmansku na severe Ruska a v Sevastopole na Kryme sú dve prísne tajné strediská, ktoré údajne slúžia na výcvik morských cicavcov - tuleňov, veľrýb a delfínov. Zvieratá chránia vstupy do námorných základní, hľadajú podmorské míny a v prípade potreby zabíjajú všetkých votrelcov vstupujúcich na ruské územie, píše britský Daily Star. Russia Beyond informovala, že ruská armáda získala päť delfínov v auguste 2016. K dispozícii má mať aj biele veľryby, ktoré boli vycvičené na vojenské úlohy. "Išlo najmä o biele veľryby s vysoko citlivými sonarmi. Plánovalo sa, že by mohli byť v službe pri vchodoch do námorných základní. Ukázalo sa však, že sú to veľmi chúlostivé zvieratá, po dlhom plávaní v studených polárnych vodách ľahko ochoreli," informovala TV Zvezda.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Gennadij Matišov z Južného vedeckého centra Ruskej akadémie vied povedal, že výcvik morských živočíchov nie je ničím novým a prebieha už od sovietskej éry. "Ich hlavnou úlohou je chrániť vody hlavnej základne flotily pred podvodnými sabotérmi. Napríklad keď delfíny skákavé zaznamenajú pri vchode do zálivu votrelca, okamžite to signalizujú operátorovi na pobrežnom dozornom bode. Potom, ako odpoveď na príslušný príkaz, sú schopní zabiť nepriateľa sami pomocou špeciálneho bodca na papuli," približuje Matišov.

Zvieratá sú vycvičené aj na hľadanie mín. V januári sa palestínska islamistická organizácia Hamas dostala na titulky po celom svete, keď tvrdila, že "objavila delfína, ktorého nepriateľ použil na lov členov námorných síl na mori". Veliteľ Hamasu povedal, že jeden člen hnutia vytiahol z vody postroj, ku ktorému bola pripojená zbraň.