Vedci zistili, ako viete znížiť riziko demencie až o 50 percent: Toľkoto krokov denne musíte urobiť

SYDNEY - Starnutie a genetika patria podľa organizácie Alzheimer's Society k najčastejším rizikovým faktorom vzniku demencie. Dobrou správou je, že nástup tohto ochorenia môžu eliminovať už malé zmeny životného štýlu. Stačí zaradiť do každodenných aktivít chôdzu, prestať fajčiť a obohatiť jedálniček o niekoľko druhov potravín.

Návyky, ktoré máte dnes, môžu ovplyvniť kvalitu vášho života v budúcnosti. Prestať fajčiť, obmedziť príjem rafinovaných uhľohydrátov, zaradiť do jedálnička viac vlákniny a denne si dopriať sedem až deväť hodín spánku - to sú základné faktory, ktoré dokážu udržať mozog v správnej kondícii a zabrániť, aby klesla jeho kognitívna schopnosť. Podľa štúdie zverejnenej v časopise JAMA Neurology je však jedným zo spôsobov, ako povzbudiť činnosť mozgu, aj pravidelná chôdza. Konkrétne jej autori uvádzajú, že ľudia, ktorí prejdú 9800 krokov denne, majú o polovicu menšiu pravdepodobnosť, že sa u nich rozvinie demencia v porovnaní s tými, ktorí sú fyzicky neaktívni. Dokonca už 3 800 krokov denne dokáže znížiť riziko demencie o 25 percent.

Vedci z Austrálie a Dánska spracovali údaje od približne pol milióna obyvateľov z databanky UK Biobank. Pre svoju štúdiu si vybrali 78 430 účastníkov, z toho bolo 44,7 percenta mužov a 55,3 percenta žien. Ich priemerný vek bol na začiatku výskumu 61 rokov. Nikto z nich v tom období netrpel srdcovými ochoreniami ani demenciou. Každý respondent mal na sebe 24 hodín a sedem dní v týždni akcelerometer (merač rýchlosti pohybu), ktorý monitoroval úroveň jeho fyzickej aktivity. Výskumníci kontrolovali aj ďalšie premenné vrátane veku, pohlavia, rasy, sociálno-ekonomického postavenia, fajčenia a stravovania.

Týmto spôsobom zistili, že u 866 pozorovaných (jedno percento) sa o sedem rokov neskôr vyvinula demencia. Riziko vzniku tohto ochorenia ovplyvnilo celkové množstvo krokov aj rýchlosť chôdze. Najlepší výsledok (približne o 50 percent nižšie riziko demencie) koreloval s približne 9800 krokmi denne. Ani jeden z pozorovaných faktorov neovplyvnil nástup tohto ochorenia v takej miere, ako práve tento. Ak ste teda ešte neinvestovali do páru vychádzkových topánok, mali by ste to určite zvážiť. Pozitívne výsledky boli zaznamenané aj u jedincov, ktorí denne prešli 3826 krokov. Tým sa znížilo riziko demencie o jednu štvrtinu. A aké je najlepšie tempo? Viac ako 40 krokov za minútu, čo je zhruba 3,2 kilometra za hodinu.

Štúdia sa zaradila k viacerým odborným prácam, ktoré už v minulosti naznačili, že zostať v pohybe aj s pribúdajúcim vekom (dokonca iba desať minút denne), môže pomôcť mozgu a telu starnúť pomalším tempom. Pravidelné cvičenie malo väčší vplyv na vznik demencie ako všetky nasledujúce faktory, ktoré na základe výsledkov z jedenástich výskumov zhromaždila Alzheimerova spoločnosť. Patria sem:

· zdravá strava

· udržiavanie zdravej telesnej hmotnosti

· konzumácia mierneho množstva alkoholu (alebo menej)

· stop fajčeniu

K odhaleniu dôvodov, prečo je pre našu myseľ taký dôležitý pohyb, je potrebný ďalší výskum. Odborníci sa však domnievajú, že cvičenie vrátane chôdze zlepšuje prietok krvi do mozgu. Dôležitým faktorom pre zníženie vzniku demencie je aj zdravá strava. Podľa prieskumu zo septembra 2015 zverejneného v časopise Alzheimer's Association Alzheimer's & Dementia mali ľudia, ktorí v priebehu 4,5 roka striktne dodržiavali stravovací program MIND, o 53 percent nižšie riziko vzniku Alzheimerovej choroby v porovnaní s tými, ktorí sa od neho odchýlili. MIND je štýl stravovania, ktorý podľa odporúča konzumovať nasledujúce potraviny:

Zelená listová zelenina - Šesť porcií týždenne

Ostatná zelenina - jedna porcia denne

Bobule - dve porcie týždenne

Celé zrná - tri porcie denne

Ryby - jedna porcia týždenne

Hydina - dve porcie týždenne

Fazuľa - tri porcie týždenne

Orechy - päť porcií týždenne

Víno - jeden pohár denne (alebo menej)

Olivový olej - namiesto nasýtených tukov