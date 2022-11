Vedci varujú pred obrovským rizikom v kuchyni: Pozor na čo i len malé poškodenie teflónovej panvice!

ADELAIDE - Austrálski vedci pozorovaním zistili, koľko plastu dokáže pri príprave jedla uvoľniť povrch teflónovej panvice. Ich zistenia boli zverejnené v časopise Science of The Total Environment a mnohých čitateľov možno prinútia vymeniť tento kuchynský riad za nový alebo ho úplne prestať používať.

Cieľom štúdie bolo zistiť, koľko malých plastových častíc dokáže preniknúť do jedla po kontakte s kuchynským riadom. Mimochodom, už malá prasklina na teflónovej panvici uvoľní až 9100 týchto častíc. Nepriľnavé hrnce a panvice totiž počas používania a umývania postupne tento povlak strácajú, čo sa môže negatívne prejaviť najmä pri príprave jedla. Uvedený výskum sa zameral na mikroplasty (častice menšie ako päť milimetrov) a nanoplasty (ešte miliónkrát menšie). Jeho autori dospeli k záveru, že v priebehu určitého obdobia sa môže uvoľniť pri používaní tohto druhu riadu podstatné množstvo plastových prvkov. "Pri výbere kuchynských pomôcok musíme byť opatrní, aby sme sa vyhli kontaminácii potravín," uviedol Youhong Tang z Flinders University v Adelaide.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Vedci použili na štúdium mikroplastov a nanoplastov nachádzajúcich sa v teflóne Ramanovu spektroskopiu a algoritmy. Takto vypočítali, koľko častíc z povlaku sa dokáže uvoľniť a preniknúť do jedla. Najskôr rozrezali riad potiahnutý teflónom na malé kúsky a na simuláciu procesu varenia pohybovali obracačkami z rôznych materiálov (nehrdzavejúca oceľ, plasty a drevo). Zistili, že poškodený povlak dokáže uvoľniť až 2,3 milióna drobných čiastočiek počas prípravy jedla pri tridsiatich sekundách varenia, ak obracačka porušila teflónový povrch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Teflón (polytetrafluóretylén) patrí do rodiny takzvaných večných chemikálií, ktoré sa nerozkladajú v životnom prostredí. Polyfluóralkylové látky (PFAS) sú navyše spájané s rôznymi zdravotnými komplikáciami. "Vzhľadom na skutočnosť, že PFAS sú veľkým problémom, teflónové mikročastice v našich potravinách môžu negatívne vplývať na zdravie," poznamenal Cheng Fang z Univerzity v Newcastle v Austrálii.

Otázky, do akej miery môže byť nebezpečné uvoľňovanie mikroplastov a nanoplastov z teflónových povrchov do jedla, stále nie sú zodpovedané. Experti uvádzajú, že v tomto smere je potrebné uskutočňovať ďalší výskum. Staršie hrnce a panvice by sa však mali pravdepodobne po určitom čase vyradiť.